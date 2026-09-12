Flick: "Es la plantilla más equilibrada desde que llegué"

Hansi Flick analizó este sábado la previa del Levante-Barça en la rueda de prensa previa al partido, pero el técnico alemán también habló de muchas otras cosas. Las rotaciones, el estado de forma de algunos jugadores, la llegada de nuevos profesionales al cuerpo técnico, Hamza Abdelkarim, el delantero centro o la gestión de una plantilla con tres partidos por semana...

Hansi Flick, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper / GORKA URRESOLA

Cuestionado por si era la plantilla más equilibrada desde que llegó, es decir, la mejor, respondió que "sí, creo que es mucho mejor que la temporada pasada”, aseguró Flick cuando fue preguntado directamente por si esta es la plantilla más completa que ha tenido desde que aterrizó en Barcelona. En ese sentido, añadió que "siempre hablamos de la parte atacante, pero para mí es muy importante la defensa. Tras el Mundial, Cuba está jugando a otro nivel y estoy muy feliz. Tiene confianza, está muy concentrado, ha mejorado físicamente y esto es muy importante para esta posición. Y con la pelota está jugando muy bien. También en el 6 puede jugar Rodri, Bernal... Tenemos a Pedri, Gavi...”, señaló visiblemente satisfecho con la plantilla.

La plantilla de Flick, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes del Levante - Barça / GORKA URRESOLA

Sobre el nivel de juego, aseguró sentirse feliz, pero pide más: "Estamos muy contentos de cómo estamos jugando y del nivel, pero también sabemos que hay que mostrarlo cada partido. Es nuestra mentalidad y actitud. Tenemos mucha calidad, lo sabemos, pero necesitamos estar centrados, intensos”, explicó. Y es que tiene claro que "si perdemos alguna de estas cosas, aunque sea un 10%, nos desviaremos”. E insistió: "Nuestro objetivo es mejorar. Siempre queremos ser mejores, es nuestro trabajo. Es el trabajo del entrenador, de los jugadores… Todos tenemos este hambre de mejorar y creo que lo podemos hacer”, afirmó.

Las rotaciones y la competencia

La profundidad de la plantilla también permite a Flick manejar las rotaciones con mayor margen. El alemán entiende que algunos jugadores tendrán que asumir que no siempre serán titulares, especialmente teniendo en cuenta que cuenta con alternativas en prácticamente todas las posiciones. “Creo que es parte del juego. Hay que aceptar que otros jugadores están jugando a este nivel. Tenemos dos o tres jugadores en cada posición que pueden jugar y deben aceptar que alguno otro juegue”, explicó. Añadió que "Flick aseguró además que sigue satisfecho con el trabajo diario del grupo: “Dije que estaba muy contento con los entrenamientos y nada ha cambiado. Estamos en un buen momento y tenemos que seguir así”.

Hansi Flick, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper / GORKA URRESOLA

Para Flick, lo que se ha hecho hasta ahora no significa mucho si no se mantiene el nivel, de ahí que prefiera centrarse en el día a día sin mirar más allá: “No pienso en el partido del próximo miércoles o en el Sevilla, solo en este partido, en el Levante, y es muy importante”, explicó. “Hay que ir paso a paso, día a día y partido a partido”, acabó sobre el tema. Y el próximo rival es el Levante: “Lo vimos contra el Betis, tiene una buena estructura. Saben cómo jugar a nivel ofensivo. Puede ser un buen partido para ver y competir contra un buen equipo”.

El trabajo invisible

Flick también explicó que el buen momento del Barça no depende únicamente del trabajo táctico. Con un calendario cargado, el entrenador considera fundamental cuidar todos los detalles relacionados con la recuperación y el rendimiento de los futbolistas. “Cuando tenemos tres partidos a la semana tienes que cuidarte, tienes que sentirlo y es lo que hacemos con los jugadores”, afirmó. En este sentido, destacó el trabajo de las personas que rodean al primer equipo: “Tenemos a mucha gente trabajando para los jugadores. Ellos tienen que saber cómo llegar a su mejor nivel y tenemos que apoyarlos, darles la infraestructura para ello”.

La plantilla del Barça, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / GORKA URRESOLA

De ahí que comentara, sin que nadie le preguntara por ello, la mejora que se está llevando a cabo a nivel de infraestructuras en la Ciutat Esportiva Joan Gamper: "La próxima ampliación de los espacios de trabajo también forma parte de ese proyecto. Espero que el nuevo gimnasio esté acabado pronto y tendremos más espacio para hacer algunas cosas mejores para los jugadores, para la recuperación”, explicó.