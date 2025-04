Flick se planta ante las quejas de sus jugadores

Hansi Flick habla claro. Siempre lo hace. En las buenas y en las malas. Y ahora que todo va bien porque los resultados no dicen lo contario (están vivos en todas las competiciones y con opciones reales de triplete) es cuando la mano del entrenador más debe notarse a la hora de la gestión, una palabra que repitió muchísimas veces en una rueda de prensa corta en la que se vio a un técnico alemán escueto y algo molesto por ciertas actitudes de ciertos jugadores a los que lanzo un aviso contundente.

Sin citar nombres, no se cortó ni un pelo a la hora de referirse a lo que se vio ante el Celta cuando Ferran Torres se mostró visiblemente molesto al ser sustituido y no saludó a Sorg, segundo de Flick, o cuando Ansu Fati y Héctor Fort se enfadaron al agotarse los cambios y darse cuenta de que no jugarían ni un minuto.

Contundente con las quejas

"Puedo entender que no están contentos, que se enfaden por no jugar, pero la situación es esta. Todo el mundo quiere mostrar que son parte del equipo, yo también he sido jugador, y quieren sumar para lograr los objetivos. Eso lo entiendo totalmente, pero no entiendo la reacción. Eso no lo entiendo porque tienes que aceptarlo, es cuando tienes la oportunidad de jugar cuando debes tener una buena reacción", se explayó Flick, que fue aquí cuando dio la respuesta más larga.

Y es que el Barça se está jugando demasiado en este tramo final de temporada como para perderse en guerras individuales que no llevan a ningún sitio. De ahí el enfado del técnico: "No sabemos lo que pasará en la Liga, hemos visto lo que ha pasado en los últimos partidos, nosotros contra el Celta, el Real Madrid... Es duro. Y no será fácil para nada ganar de aquí al final".

Flick habla en rueda de prensa antes del duelo frente al Mallorca / Valenti Enrich

Flick espera "no perder puntos, pero tenemos que jugarlos" y, por ello, necesita la mejor versión de su equipo, la que solo se ha visto a ratos en los últimos encuentros: "Cuando hacemos las cosas bien, como ante el Celta (en el tramo final), es lo que queremos ver. Es un camino largo hasta el final de la temporada y, por supesto, el Real es un equipo fantástico y ellos también intentarán lograr sus objetivos".

Insistió en que ahora es un momento en el que su trabajo es más importante que nunca porque debe gestionar el cansancio de los jugadores, pero los partidos son todos importantes y todo el mundo quiere jugar: "Tenemos que manejarlo, queremos piernas frescas ante el Mallorca. Los jugadores quieren mostrar que estan aquí, que no necesitan descanso y tenemos que gestionarlo, pero los jugadores tienen que seguirnos a nosotros porque queremos tomar las decisiones correctas".

Los pies en el suelo

Desde que aterrizó en el Barça, el técnico alemán no ha parado de buscar la fórmula para ser mejores. Y en ello sigue. Día a día y sin parar. "Lo más importante es que siempre miramos de ser mejores y mejores después de cada partido, miramos lo que pasó ante el Celta y lo que pasó ante el Dortmund, tenemos la calidad para ganar a cualquiera, pero solo si hacemos las cosas bien. Y lo vimos ante el Celta, hay muchas cosas buenas despues de este partido, pero tenemos que seguir".

La conversación de Hansi Flick con sus jugadores antes de preparar el Barça-Mallorca / Valentí Enrich

Flick tiene más experiencia que sus jugadores, algo lógico por otro lado, a la hora de gestionar plantillas, así que le toca a la plantilla entender quién manda y, sobre todo, entender que cuando manda es por el bien del colectivo, entre el que también están todos ellos de forma individual. Esto no va de personas, va de un equipo. Eso será clave ante el Real Madrid en la Copa: "Esperamos mostrar lo que somos ante el Real".

Palo y zanahorias con Ferran Torres

Ferran Torres fue uno de los jugadores que se enfadaron ante el Celta. Cuando fue sustituido no saludó a Marcus Sorg, segundo de Flick, algo que no gustó nada, tal y como comentó en rueda de prensa. Sin embargo, hizo un aparte con el delantero durante el entrenamiento y, tras él, elogió todo lo que está haciendo bien.

Ferran Torres y Flick charlaron antes del entrenamiento / VALENTÍ ENRICH

"Es muy importante, también tenemos que gestionarlo. Está en un buen momento de su carrera, suma diez goles en la Liga. La posición de '9' es la correcta para él porque es un jugador rápido y también tiene control, a la vez que ofrece dinamismo y trabajo defensivo. Le necesitamos hasta el final de la temporada", dijo sobre Ferran Torres.