Flick pierde más de un mes a sus laterales titulares Koundé y Balde

El Barça murió en la orilla, pero dejó una sensación magnífica con el 3-0 ante el Atlético. "Jugando así viviremos cosas buenas", dijeron Raphinha y Flick tras el partido. Ese fue el pesar general tras el encuentro. Frustración, sí, mucha. Pero también orgullo por la imagen dada, por la actitud y por haber sometido a todo un Atlético durante todo el encuentro y haber tenido opciones de pasar a la final pese al descalabro de la ida en el Metropolitano.

Dentro de todas las cosas positivas que nos dejó el choque, que fueron muchas, las buenas actuaciones de Bernal, Cubarsí i Gerard Martín. También ver a Pedri de vuelta, que acabó desfondado pero fue uno de los pilares del cuadro de Flick.

Y en el apartado negativo, dos lesiones. Además, dos contratiempos importantes, puesto que hablamos de los dos laterales titulares: Alejandro Balde y Jules Koundé. Además, en ambos casos se lesionaron de la misma zona, el isquio izquierdo. El famoso bíceps femoral.

El galo fue relevado al principio del partido tras sentir unas molestias, mientras que el canterano, que entró precisamente por el, abandonó el terreno de juego hundido en la segunda mitad. Se tapaba la cara, consciente de que era algo muscular grave.

Balde, hasta mediados de abril

Según ha podido saber SPORT, en el caso de Alejandro, a falta de que las pruebas hoy lo corroboren, apunta a 5-6 semanas de baja. Hasta mediados de abril no estaría operativo. Después del parón y un poco más. Ya ha tenido lesiones en esta zona con anterioridad.

Jules debería estar también mínimo un mes KO. Difícil verlo en acción antes del parón. Se perderán, seguro, la eliminatoria ante el Newcastle de Champions y los partidos ante Athletic, Rayo y Sevilla. En el caso de Balde alguno más, probablemente Atlético y Espanyol tras el parón. Veremos qué dictan las pruebas médicas exactamente, pero el cuerpo técnico hizo ya unas primeras valoraciones.