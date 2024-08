Flick pidió al Barça que no se vendiera a De Jong

Frenkie de Jong no va a salir del Barça. Porque el jugador no quiere, como ha pasado en los últimos años, y porque el entrenador, Hansi Flick, le considera una pieza esencial para implementar su nuevo proyecto. El técnico alemán pidió a la dirección deportiva del club blaugrana que no vendieran bajo ningún concepto al holandés este verano porque le necesitaba en el equipo. Flick ve a De Jong como pivote por delante de la defensa y jugará en esa posición cuando se recupere de su lesión de tobillo, algo que debería suceder en septiembre.

Flick lo ha tenido claro desde un primer momento y, por eso, no ve esencial la llegada de un centrocmapista más en la posición de pivote. Al llegar al club blaugrana, Deco le explicó la planificación y el dinero del que se dispondría para firmar jugadores y el alemán estuvo de acuerdo en emplearlo para la parcela ofensiva. Flick quería a Dani Olmo y a un extremo zurdo, prioritariamente Nico Williams. El Barça tenía muy controlado a Mikel Merino, de la Real Sociedad, pero el alemán indicó que había suficientes centrocampistas y que si no salía nadie en esa zona lo mejor sería no firmar a nadie.

En estos primeros partidos de pretemporada, Flick se ha visto obligado a jugar con la pareja de canteranos Marc Bernal-Casadó a causa de las lesiones de teóricos titulares. En el plan de Flick siempre ha estado la idea de colocar a De Jong por delante de la defensa acompañado de algún otro centrocampista y así se lo ha explicado al holandés, que está absolutamente tranquilo con su futuro y al que solo le preocupa recuperarse bien de una lesión de tobillo que está durando demasiado tiempo. Sabe que Flick le hará titular indiscutible y espera recuperar su mejor nivel en el Barça.

La idea de Flick es jugar con dos medios, por lo que habrá que ver qué papel juega Pedri o Gavi en este esquema, aunque los dos ahora están lesionados. Quien podría tener más problemas para tener minutos es Gundogan aunque habrá que ver como evoluciona la temporada. Lo que sí tiene claro Flick es que De Jong es intocable a pesar de los muchos rumores que siempre se escuchan de la Premier sobre el holandés. Y en el Barça esperan que suba su rendimiento con el alemán y que si se siente importante acepte renovar su contrato antes de finalizar el año.