Flick pide mejorar en defensa para ganar

Hansi Flick, ha comparecido ante los medios esta tarde antes de preparar la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club. El técnico, en una rueda de prensa claramente marcada por la incorporación de Cancelo, ha recordado el Barça se mide “a uno de los mejores equipos de España” y ha puessto el acento en el peligro del equipo de Valverde, al que definió como un conjunto con “muchas opciones en ataque”. Flick, autocrítico como de costumbre ha advertido a su equipo que "si hacemos los mismo errores del domingo, el camino será muy complicado". De ahí su insistencia en mejorar, sobre todo a nivel defensivo, y en mostrarse “más conectados como un equipo”.

El técnico también ha querido remarcar la dificultad de una competición tan especial como la Supercopa de España, recordando que Real Madrid y Atlético de Madrid también parten con la misma ambición que el Athletic. Para Flick, el formato del torneo añade un punto extra de tensión: “Es la manera más corta de ganar un título, solo son dos partidos”, explicó, a la vez que reconoció que ese escenario multiplica tanto la motivación como la presión. “Nuestro objetivo es alzar el título pero sabemos perfectamente que no será fácil en absoluto".

Al detenerse de nuevo en el rival, el alemán ha recordado el partido ante el Athletic en el Spotify Camp Nou. "El partido no fue nada fácil dado que ellos tienen jugadores rápidos que nos pueden hacer mucho daño, pero nosotros tenemos nuestra idea de como jugar. Hay que hacer cosas mejor que en los últimos encuentros y lo importante es que sabemos nuestras fortalezas".

En clave de mercado, Flick fue rotundo respecto a la operación salida, cerrando cualquier especulación como la salida de un Marc André Ter-Stegen muy vinculado con el Girona. El entrenador aseguró que ningún jugador le ha pedido salir en este mes de enero dando entender que, con la llegada de Cancelo, la plantilla está cerrada.

En lo futbolístico, el técnico destacó la polivalencia de un Eric Garcia “capaz de jugar en muchas posiciones”, y el buen rendimiento de Frenkie como mediocentro. También explicó que las lesiones, como la de Pedri, han obligado a reajustar el sistema, pero puso especial énfasis en la figura del ‘10’. Sin decirlo de forma explícita, dejó entrever la titularidad de Fermín, destacando que su rendimiento en esa posición fue “muy bueno” y que es justo lo que el equipo necesita. A la vez, elogió a Frenkie y a Pedri por su capacidad para cuidar el balón y su compromiso defensivo, recordando que cuando ellos están en el césped el equipo es más completo y tiene más alternativas.

Por último, Flick abordó un aspecto cada vez más presente en el fútbol de élite: la salud mental. El técnico insistió en que hay que cuidar a todos los jugadores, recordando la enorme presión que soportan. En ese sentido, valoró el apoyo del club a Ronald Araújo, al que definió como un futbolista clave tanto en el vestuario como en el campo y uno de los capitanes del equipo. Flick se mostró confiado y expresó su deseo de que el central vuelva “a su mejor nivel”.

La competencia Ferran-Lewandowski

El técnico germano también aprovechó para poner en valor la competencia, recordando que "en un club como el Barça siempre hay dos jugadores de mucha calidad por cada posición” a la vez que elogió el rendimiento de Ferran Torres y de Lewandowski, aunque dejó claro que para él lo esencial es la actitud: “Lo importante es la mentalidad, también cuando están en el banquillo”. Cabe destacar, sin ir más lejos, que los dos goles tardíos del Barça en Cornellà llegaron desde el banquillo. Fermín López entró en la segunda parte y dio dos asistencias decisivas a Dani Olmo y a Lewandowski, ambos suplentes. “Eso es lo que quiero ver. Todos tienen que dar lo mejor para el equipo”, concluyó.