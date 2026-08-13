Flick pide más liderazgo y experiencia para su Barça

La configuración de la plantilla del FC Barcelona ha experimentado una transformación evidente en los últimos años, sobre todo por una cada vez más creciente presencia de futbolistas jóvenes en el primer equipo.

Con las marchas de Araujo y Lewandowski este verano, el vestuario blaugrana ha perdido la figura de referentes veteranos y jugadores con peso y ascendencia en el grupo, una circunstancia que ha redefinido las dinámicas internas y la gestión de los momentos de presión a lo largo de la competición.

Araujo era uno de los líderes del vestuario

Ronald no solo era el primer capitán, sino una figura respetada en el vestuario y que ayudaba también a regir las normas internas y la unión del grupo. Y Lewandowski, por su veteranía, palmarés y aura también era un perfil muy respetado por todos. El polaco, además, estaba muy pendiente de los jóvenes y ese grado de veteranía y de competitividad era apreciado por el staff y sus compañeros.

Araujo, durante un encuentro con el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin ambos, Hansi Flick se queda algo cojo de figuras que adopten este liderazgo e impongan ese respeto de puertas hacia adentro. En este sentido, según ha podido saber SPORT, el alemán pidió al club incorporar perfiles que puedan llenar ese apartado de experiencia y liderazgo. Ese fue uno de los motivos principales por los que Flick dio el OK a la operación Rodri.

Rodri, clave para ese apartado

El de Heidelberg valora a nivel cualitativo lo que puede aportar Rodri, pero sobre todo en cuanto a experiencia y liderazgo. Con un vestuario mayoritariamente joven e inexperto, Flick entiende que se requiere un perfil capaz de marcar la diferencia en los momentos de máxima exigencia, especialmente en la Champions League y durante el tramo decisivo de la temporada.

Rodri y Lamine celebran la conquista del Mundial / X

La implicación del preparador germano ha sido directa en todo el proceso. Sport ya adelantó que el propio Flick tomó la iniciativa y llamó personalmente al pivote del Manchester City para exponerle de primera mano los detalles del proyecto deportivo barcelonista. Esa conversación telefónica se convirtió en un movimiento estratégico clave para inclinar la balanza a favor del conjunto catalán.

La terna de capitanes

Rodri puede marcar las diferencias en ese sentido y llenar un poco esa parcela que preocupa a Flick. Hay que recalcar que tan solo Szczesny supera los 30 años en el actual plantel. Y, a pesar de ser un jugador que aporta buen rollo y ayuda a los chicos, no es un perfil líder y que imponga de puertas hacia adentro. Como sí lo hacían Araujo y Lewy. Tan solo la llegada de Joao Cancelo aportaría otro futbolista que supere la treintena.

Con las salidas de Ronald y Ter Stegen y con la lesión de larga duración de Frenkie de Jong, habrá movimiento en la capitanía. Raphinha pasaría a ser el primer capitán, Pedri el segundo y por detrás podrían entrar Gavi y Eric Garcia.