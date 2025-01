Flick pide huir de la euforia

Hansi Flick apareció después de una rueda de prensa extensa de Joan Laporta en la que explicó todo lo ocurrido con las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. Fue una comparecencia por momentos tensa, todo lo contrario que la que poco después realizó el técnico alemán, que atravesó una balsa de aceite después de un entrenamiento matinal menos concurrido, precisamente, porque la mayoría de los medios de comunicación estaban atendiendo las explicaciones del presidente.

El germano tiene muy claro cuál es la receta para ganar títulos, que ese es el objetivo del Barça en cualquier temporada. Lo que pasó ante el Real Madrid ya está ahí y pasará a la historia. Por esa misma razón, debe considerarse pasado, aunque pueda extraerse todo lo positivo que allí pasó: "Tenemos que demostrarlo mañana, con la misma actitud y estar igual de concentrados". Para ello, "estamos preparados y queremos ganarlo, cada pase, cada carrera...". Y es que Flick sabe que "el Betis es un equipo muy bueno y muy agresivo y tenemos que demostrar que somos uno de los mejores equipos".

Vitor Roque se mide a Cubarsí durante el Betis-Barça / EFE

Y centrarse en el presente no significa que no pueda disfrutar de lo ocurrido en Arabia Saudita: "Digo lo que siento y pienso y fue una gran victoria en la final de la Supercopa contra el Real Madrid, fue algo muy grande". Lo notó, además, de forma especial por la reacción que ha visto en la gente y en la afición: "Estoy muy orgulloso por el equipo, los jugadores y la afición. Sin embargo, lo tenemos que volver a demostrar", insistía.

El mensaje al futbolista

De hecho, el mensaje que Flick quiere que cale en el vestuario después de la exhibición histórica ocurrida en Yeda es que "el rendimiento que tuvimos nos pueda devolver la confianza. Tenemos que demostrarlo. Lo más importante es que cada jugador lo sepa, de nuestra actitiud y mentalidad. Trabajamos como un solo equipo en el terreno de juego". De eso es de lo que más orgulloso se sintió porque, en el fondo, ese es el camino que acaba llevando a la victoria.

Ronald Araujo pelea un balón con Kylian Mbappé durante la final de la Supercopa de España. / EFE

En ese momento, el técnico alemán respondió de forma extensa con una reflexión que obliga a pensar lo satisfecho que está de la decisión que tomó cuando Laporta, a través de Deco y Bojan, le propuso convertirse en el entrenador del proyecto: "Estamos concentrados en lo que hacemos nosotros. Creo que es mejor hablar de los que podemos cambiar, de lo que estamos contentos y yo lo estoy mucho. Se siente como una gran familia y esto es fantástico. Hablo de manera positiva porque tenemos una gran relación entre todos. Estamos orgullosos de que la gente crea en nosotros, en los jugadores; es lo más importante del trabajo que hacemos".

Y es que, desde el primer día lo nota: "Lo ves cuando llegas como entrenador, esta atmósfera es fantástica. Los entrenadores que estaban antes y ahora los nuevos, también los fisios y los medios, sabéis qué esperar de nosotros. Pero en estos seis meses hemos demostrado que vamos teniendo éxito con este club, todos estamos centrados en ello. Queremos ganar títulos, como el domingo, es lo que siento de todos cada día. Cada uno sabe lo que quiere y lo que puede hacer. Las cosas son mucho más fáciles así, pero tenemos que volver a demostrarlo y eso toca mañana, de nuevo", repitió por enésima vez.

Flick en la rueda de prensa previa al partido ante el Betis de Copa del Rey / Javi Ferrándiz

Porque, en el fondo, Flick está preparando a su equipo. No quiere distracciones, no quiere que los elogios debiliten y, por supuesto, quiere evitar a toda costa que sus jugadores levanten el pie del acelerador. Eso no entra en sus planes porque el otro día sus futbolistas, como ya habían hecho en más de una ocasión ante grandes equipos, le demostraron que pueden jugar muy bien a fútbol y divertirse haciéndolo hasta convertir el juego en resultados abultados.

"Para mí es importante que después de esta gran victoria ante el Real Madrid demostremos contra el Betis que somos fuertes y que queremos ganar", acabó sobre el tema Hansi Flick.

La renovación con el Barça

Hansi Flick llegó hace media temporada al Barça, el pasado verano, y el tiempo pasa rápido. Firmó hasta 2026, por lo que le queda acabar esta y otra más. Ello supone que, sin prisa pero sin pausa, el club necesite pensar en el futuro del banquillo. El alemán, mientras, está muy tranquilo: "No he pensado en ello (la renovación). En el fútbol las cosas van muy rápidas y pueden cambiar mucho. Al final de la temporada lo veremos". Que es cuando le faltará un año para acabar el actual contrato. Lo que tiene claro es que "me gusta trabajar aquí en el Barça y con este equipo. Tengo un contrato de un año y medio y es mucho para un entrenador".