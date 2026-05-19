Flick tiene pendiente hablar con los canteranos del Barça para la pretemporada

Se acerca el final de temporada en la primera plantilla del Barça y es el momento en el que Hansi Flick, ya con todo resuelto a nivel deportivo, hará más trabajo de despachos. Hay varios jugadores de la primera plantilla que están pendientes de un encuentro con el técnico germano para conocer expectativas y situación de cara a la próxima temporada.

Xavi Espart y Cancelo, dos jugadores que aspiran a formar parte del próximo roster de laterales en el Barça / SPORT

Algo que Deco también tratará directamente con los representantes de cara a trazar una hoja de ruta clara para el próximo curso. La temporada anterior el técnico alemán fue encontrándose con los jugadores del filial y del juvenil que iban a realizar la pretemporada a sus órdenes en la primera plantilla. Y la idea es que esto vaya sucediendo los próximos días. Jan Virgili, Ibrahim Diarra, los primos Fernández o Juan Hernández fueron los elegidos para la preparación de la 2025/26.

Espart, Marqués y Espart convencen

Tommy Marqués, Xavi Espart o Álvaro Cortés son jugadores que han estado en dinámica permanente con el primer plantel en este segundo tramo de campaña. Todavía no saben 100% las intenciones del técnico para la pretemporada de 2026 y esperan conocer la planificación del club con ellos.

Tommy Marqués se ha ganado la confianza de Flick / Valentí Enrich

El impacto que han tenido los tres es muy importante. No tanto a nivel de incidencia de minutos, sino de crecimiento y aprendizaje. Y de convencimiento hacia un Hansi Flick muy satisfecho con su evolución y que quiere tenerlos controlados y 'atados en corto'.

No se descarta ningún escenario

Eso no significa que no se decida, por ejemplo, ceder a alguno de ellos para que se foguee en la élite y tenga el protagonismo que aquí sera complicado que acumule. No se puede descartar ningún escenario, pero sí ha hecho notorio Flick, tanto pública como internamente, su conformidad con contar con los jugadores.

Álvaro Cortés, en el día de su debut / Instagram

La competencia, obvio, será feroz. Pero están listos para asumir esa responsabilidad. Obviamente, todo estará también sujeto a posibles fichajes para el ‘croquis’ definitivo del plantel 2026/27. Veremos qué perfiles del filial tienen la oportunidad de trabajar a las órdenes del alemán a partir de julio. Serán, previsiblemente, bastantes porque hay Mundial y bastantes futbolistas que se incorporarán tarde.