Flick, sobre el penalti de Julián: "Me sabe mal por él, fue una situación muy desafortunada"

El polémico penalti de Julián Álvarez sigue dando que hablar. Pocos días después el FC Barcelona visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano, el mismo escenario del derbi de Champions League, y Hansi Flick fue preguntado por la pena máxima invalidada después de que el futbolista colchonero tocara el esférico dos veces.

“Qué quieres que te diga. Fue una situación muy desafortunada. Realmente me sabe mal por él. Julián es muy bueno, uno de los mejores del momento. Me sabe mal por él, pero no tengo nada que comentar, no tomé yo esta decisión”, respondió Flick, fiel a su estilo de no entrar en polémicas y empático con la 'araña'.

También sobre la Champions, Hansi no quiso entrar a valorar la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y el reencuentro con su entrenador, Niko Kovac.

"No quiero hablar de ese partido, queda mucho. Tenemos muchos partidos antes. El Dortmund es un gran equipo, ya lo demostraron cuando jugamos contra ellos. En cuartos de final hay buenos equipos, tenemos muchas ganas. Y tengo una buena relación con Niko Kovac, es buen chico. Pero ahora toca Atlético", declaró.