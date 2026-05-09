Flick, sobre las peleas del Madrid: "Fue un poco sorprendente, pero no me importa, no es mi equipo"

Era algo que se esperaba y finalmente ocurrió. Aunque Hansi Flick es un entrenador que normalmente evita entrar en polémicas, gran parte de la rueda de prensa giró alrededor de la situación del Real Madrid. Y no es para menos, ya que todo lo sucedido ha generado muchísimo ruido en las últimas horas. Por mucho que el técnico alemán quisiera centrarse únicamente en el Clásico, terminó teniendo que responder varias preguntas sobre el tema.

Hansi Flick dejó claro desde el inicio de la rueda de prensa que el Barça no quiere distraerse con todo lo que rodea actualmente al Real Madrid. Aunque fue preguntado varias veces por el incidente entre Tchouaméni y Fede Valverde,evitó entrar en polémicas. “Para mí lo único que tenemos que centrarnos es en nuestra actuación. Hemos tenido una temporada fantástica como equipo. Queremos jugar nuestro partido, jugar como equipo... Eso es lo que nos preocupa, nada más”, explicó.

El entrenador azulgrana insistió en que el equipo solo piensa en ganar y dar un paso definitivo hacia el título de Liga. “Lo que queremos ganar el partido en casa. Cuando miramos a los rivales, para ellos también es el Clásico. Todo el mundo está centrado al 100%. Por esto el Clásico es tan importante para todos, para el Madrid y para el Barça. Queremos ganar”, comentó.

También fue preguntado por Mbappé y por si el Real Madrid juega mejor sin el francés. Flick no dudó en elogiar al delantero. “Es uno de los mejores jugadores del mundo, vamos... Con él en el campo tienen mucha calidad. En cada situación es muy peligroso”, afirmó.

Sobre los problemas recientes en el vestuario madridista, el alemán prefirió mantenerse al margen, aunque reconoció su sorpresa. “Los enfrentamientos suceden en todas partes. Fue un poco sorprendente, pero no me importa, no es mi club y no es mi equipo. No tengo que pensar en eso”, señaló.

Por último, también habló sobre la importancia del colectivo por encima de los egos. “No quiero hablar sobre el Madrid, no es mi trabajo. Pero es verdad que siempre hay que hablar como equipo y no con ego”, concluyó.

La pregunta más surrealista del año

La rueda de prensa dejó uno de los momentos más surrealistas del día. Horas antes, Arbeloa había defendido a Juanito asegurando que “es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid” y recordando que “todos estamos muy orgullosos de lo que hizo”. Después, en plena comparecencia, un periodista sorprendió a Flick preguntándole: “Míster, usted conoce a Juanito”. El técnico alemán, totalmente descolocado ante la pregunta, solo pudo responder entre risas incómodas: “No voy a contestar esta pregunta. Lo siento, no sabría qué contestar”.