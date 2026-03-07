Flick: "Pedri es un jugador que cambia partidos"

El Barça no jugó su mejor partido en Bilbao, pero los de Hansi Flick sacaron tres puntos clave por el título liguero en una semana muy decisiva. El entrenador alemán celebró el encuentro de su equipo y la manera de conseguir la victoria: "Hoy se ha visto que no es fácil ganar aquí ante un gran equipo y grandes aficionados. Por eso estoy orgulloso. Es impresionante ganar aquí con portería a cero; tienen un gran equipo. Tenemos que manejar los minutos de los jugadores. Ha sido perfecto. Portería a cero y hemos ganado", analizó en rueda de prensa.

El gol decisivo fue de Lamine, pero quien cambió el encuentro fue Pedri con su entrada en el descanso: "Pedri hace a todos los jugadores mejores, es un jugador que cambia partidos. Hemos jugado mucho mejor en la segunda mitad que en la primera. Es diferente. Pero lo más importante para mí es que todos estemos luchando".

Hablando del '10' azulgrana, el alemán está muy feliz de tener a un futbolista de este nivel capaz de ganar partidos con acciones brillantes: "Lamine no ha hecho su mejor partido, pero ya habéis visto lo importante que es. Entrena mucho estas situaciones; es bueno tenerlo a este nivel. Decide los partidos con una sola acción".

Otra buena noticia para Flick fue la portería a cero por segundo encuentro consecutivo. El técnico culé sabe que la manera de jugar azulgrana crea mucho debate cuando se encajan muchos goles, pero estos resultados resultan claves: "La portería a cero da confianza a nuestra filosofía. Cuando nos marcan goles, la gente habla de la línea alta. Siempre se habla de los defensas, pero defendemos todos. Si no presionamos arriba, nos marcan goles. Da igual dónde pongamos la línea. Es nuestra filosofía, es importante".

La única nota negativa fue el partido de Ferran Torres. El valenciano lleva siete encuentros sin anotar y no se le nota en un buen momento de forma. En el vestuario azulgrana lo saben y quieren ayudarlo para que vuelva al gran nivel que demostró a principio de curso: "Como número 9, siempre te valoran por los goles. No tiene la confianza en este momento, pero estamos trabajando en ello. Para mí es importante que lo intente todo en los partidos. Puede que tenga algo de mala suerte; tenemos que ayudarlo y lo haremos", explicó Flick.

El alemán también recalcó que el cambio de Bernal en el descanso fue por problemas en el estómago del canterano. Pero a pesar de los problemas y lesiones de los últimos duelos, Flick está muy orgulloso de su equipo: "Siempre estoy orgulloso de mis jugadores. Hay una atmósfera especial en este equipo. Estoy contento de estar aquí. Todo es fantástico, lo aprecio mucho. Estoy contento. No estaba nervioso. Tenemos más confianza. Es lo que buscamos. Es bueno ver que la atmósfera es buena y que estamos concentrados en los entrenamientos. Es lo que necesitamos".