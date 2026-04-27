Flick, a un paso de batir su propia marca de victorias consecutivas con el Barça

El Barça de Flick, con LaLiga en el bolsillo, está a punto de revalidar el título que ya ganó el año pasado, otra vez con un dominio claro sobre sus rivales y como premio a la regularidad. El técnico alemán, además, tiene a tiro varios récords en su carrera, con su mejor racha de victorias como técnico azulgrana más cerca que nunca.

La victoria ante el Getafe supuso la novena consecutiva en la competición doméstica, una racha que ya había logrado esta misma temporada entre las jornadas 11 y 19, truncada por la derrota en Anoeta (2-1). También lo consiguió el curso pasado entre las jornadas 21 y 29, frenada por un empate ante el Betis en casa. Ahora, el equipo de Flick ha alcanzado esta dinámica por tercera vez desde que está en el banquillo azulgrana y este sábado, en El Sadar, podría firmar un nuevo récord si suma la décima.

Récord de victorias y el sueño de los 100 puntos

Además, si gana los cinco partidos que quedan, superaría su mejor racha histórica como entrenador teniendo en cuenta su etapa en el Bayern, donde encadenó 13 victorias entre las jornadas 22 y 34 de la Bundesliga 19/20, la temporada del sextete. Si el Barça saca adelante los duelos ante Osasuna, Madrid, Alavés, Betis y Valencia, también alcanzaría los 100 puntos, una cifra histórica que solo han logrado el propio Barça (12/13) y el Madrid de Mourinho el curso anterior (11/12). El equipo suma ahora 85 puntos, así que cualquier tropiezo le dejaría sin esa opción.

Flick durante el partido ante el Getafe / Daniel González / EFE

En cuanto a su mejor racha sin perder, el récord de Flick sigue estando en el Bayern: 20 partidos (19 victorias y un empate) en la 19/20. En su primera temporada en el Barça llegó a 17 (15 victorias y dos empates), pero cayó ante el Villarreal en la penúltima jornada. De haber ganado ese partido y el siguiente, aun así se habría quedado a uno de igualar su marca en Alemania. Este curso tampoco puede aspirar a ese registro: aunque no perdiera ninguno de los encuentros que quedan, la racha de imbatibilidad se quedaría en 14. Lejos queda todavía el listón de Valverde, con 36 partidos sin perder en la 17/18.

En definitiva, el Barça de Flick no solo avanza con autoridad hacia un nuevo título de Liga, sino que lo hace mirando de reojo a los libros de historia. El duelo en El Sadar aparece como la primera gran frontera para firmar diez victorias seguidas por primera vez como técnico azulgrana y mantener vivo el reto de los 100 puntos. Más allá de los números, lo evidente es que Flick ha devuelto al barcelonismo esa sensación de superioridad doméstica, asentando un bloque que impone su ritmo con continuidad y asegura los puntos como hacen los equipos campeones.