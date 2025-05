Flick pasa del Real Madrid: "No pienso en los otros equipos"

Hansi Flick solo tiene ojos para el FC Barcelona. Lo ha demostrado una y otra vez durante todas las comparecencias ante la prensa esta temporada, evitando caer siempre en polémicas y controversias que le alejen de su verdadero objetivo: hacer que los suyos den el máximo sobre el césped.

No obstante, el terremoto que vive el Real Madrid, con el adiós de Carlo Ancelotti y la llegada inminente de Xabi Alonso al banquillo del Bernabéu, hizo inevitable que el alemán tuviera que salir al paso al ser cuestionado sobre el máximo rival:

"No pienso en los otros equipos, toda mi energía está concentrada en el Barça. Me encanta trabajar aquí, nuestros seguidores son geniales, me encanta trabajar con el equipo y el staff técnico, solo me centro en esto y ya tengo suficiente", afirmó pasando por alto la pregunta.

Respecto a su homólogo en Madrid, Hansi Flick volvió a demostrar su señorío con otra muestra de admiración por la carrera del italiano: "Ancelotti ha hecho un trabajo fantástico, muy exitoso, es un señor. Le deseo lo mejor en su faena, encontrará una selección fantástica (Brasil) y tendrá éxitos".

Evita la polémica

Cuestionado sobre los agravios del arbitraje y el VAR en el último clásico y si escribiría un libro sobre ello, Flick volvió a sacar a pasear su habilidad para driblar preguntas con controversia: "Ya he escrito un libro y tengo suficiente, no escribiré otro", apuntó.

No obstante, sí que quiso recordar lo que le hizo sentir orgulloso en el último clásico que dejó LaLiga vista para sentencia pese a la actuación de Hernández Hernández y Martínez Munuera: "Aquellos 24 minutos sin que el Madrid pisase nuestro campo... nos podemos sentir muy orgullosos".