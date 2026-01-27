Flick pasa de la calculadora

Hansi Flick compareció en rueda de prensa en la previa del Barça-Copenhague de este miércoles en el Camp Nou con un mensaje claro: respeto máximo al rival, foco absoluto en el propio rendimiento y confianza en el camino elegido. El técnico alemán insistió en que no habrá cálculos ni distracciones externas.

"Espero que estemos bien, con confianza. Tenemos que respetar al Copenhague porque ellos también tienen que ganar para clasificarse. Lo más importante es hacer nuestro trabajo, defender bien y jugar a nuestro mejor nivel. No será fácil, pero al final está claro: queremos ganar para estar entre los ocho primeros".

El único foco está en el Barça

Flick subrayó que el Barça no mirará otros marcadores y que la única vía es centrarse en lo que depende del equipo. "No vamos a mirar lo que hagan el resto, miramos lo que está en nuestras manos. Tenemos un partido difícil y tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. Esa es nuestra filosofía, no queremos excusas. Tenemos confianza en nuestro estilo de fútbol y la Champions siempre exige estar a tu mejor nivel".

Hansi Flick, en el entrenamiento previo al Barça - Copenhague / GORKA URRESOLA

En ese sentido, el entrenador fue muy gráfico al hablar del desarrollo del partido y de la importancia de no precipitarse. "Tenemos que ir paso a paso, no buscar el segundo gol antes del primero. Tenemos que jugar este partido y respetar al Copenhague. Lo primero es dejar la portería a cero, pero también tenemos que marcar goles para ganar y estar en el Top-8".

Dos bajas importantes

Flick se refirió a las bajas de Frenkie de Jong, por sanción, y de Pedri, por lesión, dos ausencias sensibles en el centro del campo porque se trata de los dos futbolistas que suele elegir para los partidos trascedentes como el que se disputará ante el Copenhague. Eso sí, el técnico evitó dramatizar: "Tenemos que gestionarlo, ya lo hemos hecho en el pasado. Tenemos un buen equipo, empezaremos con once y jugamos como equipo. Este partido es demasiado importante como para no hacerlo así".

El alemán aprovechó además para valorar el nuevo formato europeo, que entra en su fase decisiva. "Sí, me encanta, realmente. Va de eso, de hacer todo lo posible. Me encanta este nuevo formato de la Champions", afirmó, satisfecho con una competición que, a su juicio, obliga a competir al máximo en cada jornada y hasta el final, como se ve en una clasificación apretadísima y con pocas certezas.

Cambiar el nombre de titulares y suplentes

También fue preguntado por la idea, popularizada por Mikel Arteta, de distinguir entre 'starters' y 'finishers' en lugar de titulares y suplentes. Flick está de acuerdo: "Por supuesto, es normal. Tenemos un equipo, once jugadores que empiezan, pero luego tenemos cinco opciones más que acaban. Lo importante es mostrar que todos pueden jugar a gran nivel. El pasado nos muestra que lo hemos hecho y estoy muy contento de ver cómo actúan como un equipo con cada cambio. Lo aprecio mucho".

Casadó, Bernal y Dro, en el banquillo esta temporada / Dani Barbeito

Con ese mensaje de confianza, exigencia y calma, Flick cerró una comparecencia marcada por la ambición de un Barça que quiere asegurar su sitio entre los mejores ocho de Europa sin mirar más allá del presente inmediato.

Calma con Bardghji y Christensen

La prensa danesa presente sacó a relucir dos nombres propios, Bardghji, que jugó en el Copenhague, y el internacional por Dinamarca, Andreas Christensen. Del primero dijo que "ha hecho algunos buenos partidos, no es fácil porque siempre tiene que compararse con Lamine en su posición, pero lo que veo en entrenamientos y partidos es muy bueno, es un gran profesional, joven y tiene mucho futuro”.

Roony Bardghji durante el entrenamiento en la Ciutat Esportiva / FCB

También habló de Andreas Christensen, cuya lesión llegó en el peor momento. “Fue un mal momento cuando se lesionó porque estaba en un gran momento. Estaba muy feliz con él porque nos estaba dando mucho, tanto en defensa… Para nosotros es muy importante porque tiene experiencia. La lesión fue dura, ocurrió en un entrenamiento, nos cambia el equipo, pero lo está llevando bien".