Flick: “Estos partidos son para mejorar”

El Barça de Hansi Flick nos ha acostumbrado a remontar encuentros que antes parecían imposibles. El alemán ha salido con algunos experimentos en el once, pero en el descanso ha dado con la tecla para dar vuelta al marcador de la manera más rápida posible.

A pesar del mal inicio, el alemán se mostró contento por la reacción del equipo en el descanso, algo que critico mucho en Mallorca tras una segunda parte muy plana: “No lo hemos hecho perfecto hoy, pero a que valorar que el Levante lo ha hecho bien. No es fácil porque el rival, con la defensa tan abajo es difícil. Hemos seguido atacando y lo hemos podido conseguir. Estos partidos nos sirven para mejorar, es un camino largo”.

La jugada más controversial del encuentro fue el penalti señalado a Balde por unas manos muy dudosas.

El alemán no ocultó su enfado sobre el terreno de juego, incluso llegando a aplaudir al colegiado Hernández Hernández de manera irónica tras acudir al VAR, pero en rueda de prensa no quiso entrar en la polémica y se resignó:

“No necesitamos más charlas de los árbitros"

“No necesitamos más charlas de los árbitros. Para mí no estaba muy claro que el penalti fuese mano, pero tenemos que aceptar la decisión”.

A pesar de las palabras de Flick, el entrenador no estaba nada contento con la decisión y lo demostró en caliente.

Los azulgranas reaccionaron en la media parte. Unos cambios de Flick que fueron claves para sacar los tres puntos del Ciutat de Valencia: “En la segunda parte cambiamos algo, Raphinha en la banda... Creo que hicimos los cambios correctos y el gol al principio de la segunda parte cambió el partido”.

Flick, ante el Levante / Andreu Esteban

En Valencia debutó como titular Marcus Rashford. El delantero inglés arrancó bien, pero se cayó como todo el equipo tras el primer gol local.

Flick explicó lo que pretendía con su nueva incorporación y como colocó las posiciones de ataque: “Rashford ha tenido situaciones que demuestran lo que buscamos. En la segunda parte teníamos que cambiar y hemos puesto a Raphinha en la banda. Creíamos que eran los cambios que teníamos que hacer”.

"Tenemos que entrenar, es un duro trabajo toda la temporada, no es fácil”

A pesar de la victoria, Flick siempre hace autocrítica y siempre encuentra cosas para mejorar. Ya lo dijo en Son Moix y lo repitió ayer: “Para mí los partidos son para mejorar el nivel en el que puedes jugar. Tenemos que entrenar, es un duro trabajo toda la temporada, no es fácil”.

Con el entrenador alemán no hay respiro, se debe correr y jugar al 100% los 90 minutos del encuentro y esa es la clave de la mejora evidente culé en el último año.