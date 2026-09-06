Flick: "El partido fue fantástico, esto es lo que quiero de mis jugadores"

Hansi Flick es un entrenador exigente y está contagiando a su equipo la ambición necesaria para no relajarse tras las dos ligas ganadas en los últimos años. El 0-5 en Mestalla confirmó el arranque espectacular de temporada de un equipo que parece sobrado de talento y de recursos ofensivos.

El alemán se mostró muy feliz con el recital que ofreció su equipo: "Hemos hecho un partido fantástico, lo hemos controlado y dominado. Es lo que quiero ver de mis jugadores. No hay nada perfecto y quizá con el 0-5 me gustaría ver más control y no ir a por más goles buscando economizar esfuerzos y guardar energías ya que tenemos mucos partidos".

Este Barça tiene un potencial tan grande que hasta ahora nadie logra frenarlo. El plan de Flick se impone ante rivales de toda condición: "Me hace feliz ganar y sumar los tres puntos, tenemos calidad y podemos atacar con espacios y ante bloques bajos, además con esta temperatura es bueno controlar el partido".

Flick le dio el balón a Espart / Dani Barbeito

Flick insiste una y otra vez que el secreto del éxito es el día a día: "La clave es como entrenamos cada día, la calidad de los entrenos es muy alta. Hoy ha sido un partido casi perfecto, es lo que quiero del equipo, controlar el partido con calma y buscar los espacios".

Preguntado sobre si había algo mejorable insistió en la idea del control del juego: "Siempre podemos mejorar y lo podemos hacer aunque a veces es bueno tener mal control."

Una de las dudas de la alineación era si Lamine sería titular tras perderse la última sesión preparatoria: "Lamine me dijo que podía jugar y lo ha hecho 90 minutos. Ha trabajado mucho en defensa, ha jugado muy bien"

Marcar diecisete goles en cuatro partidos refleja la ambición del grupo: "Tienen el hambre para conseguir más. Siempre hay que trabajar cada día duro para lograr estos objetivos. Tenemos una gran afición y un club fantástico. Tenemos un equipo muy joven. es el principio de la temporada, queda mucho. Los rivales no nos regalarán nada".

Fermín celebra el gol marcado ante el Valencia / Dani Barbeito

Flick elogió al gran fichaje de la temporada pero también mencionó al otro '6' puro de la plantilla. La primera titularidad de Rodri no defraudó a nadie: "Todo lo que ha hecho Rodri tiene sentido. Es muy bueno con balón y sin balón. Y no me olvido que Bernal está realizando una gran labor. Si sigue así será una gran oportunidad para mejorar más y más. Rodri es un líder absoluto, lo que hace en el campo y fuera es increíble."

Flick estaba feliz pero reconoció que gestionar tantos jugadores de calidad no es sencillo: "Tenemos muchos jugadores, tenemos mucha calidad. No es fácil tener a todos los jugadores Estoy muy contento con Olmo que ha jugado muy bien , está muy concentrado. Olmo no está feliz por no jugar, todo el mundo quiere ser titular pero busco las mejores decisiones para el equipo. Hay que gestionarlo y no es fácil. "

El 'míster' blaugrana también fue preguntado por el MVP del partido: "Fermín ya vemos el tipo de jugador que es. Aporta energía, goles, es bueno con el balón, presiona... me gusta a veces más control pero es un jugador joven. su intensidad es muy alta. Lo está haciendo muy bien".

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Hansi Flick es un hombre feliz aunque el teutón es un hombre que sabe que en el fútbol todo va muy rápido y que las sensaciones pueden variar de un partido a otro.