Flick: "Estoy orgulloso de la mentalidad que tenemos"

Flick se ha acostumbrado a sufrir esta temporada y conseguir remontadas difíciles de creer. Está ante el Celta se asemeja al día del Benfica en la fase de grupos de la Champions League o ante el Atlético en LaLiga, unos partidos locos que al técnico alemán le gustan con un matiz importante: “Sabíamos que jugábamos ante grandes equipos y hemos conseguido grandes resultados. El Celta es un gran equipo con una idea clara, el entrenador está haciendo un gran trabajo. Estos partidos locos solo me gustan si terminas ganando”, explicó tras el encuentro.

Los azulgranas se levantaron tras el 1-3 encajado y han terminado sacando tres puntos clave, algo que ha alegrado mucho a su entrenador: “Estoy contento de lo que hemos hecho y como hemos respondido tras el 1-3. Ver al equipo darlo todo y no rendirse, es la mentalidad que tenemos, es muy loco. Me siento muy orgulloso, son tres puntos muy importantes, no ha sido nada fácil. Pero no hemos tirado la toalla, lo hemos probado todo para lograrlo. Ha sido fantástico”.

Esta es una de las grandes remontadas de la temporada azulgrana, según el alemán el encuentro es especialmente importante por estar en la parte final del curso y dar un paso de gigante para ganar LaLiga.

El Barça ha terminado certificando el triunfo con un gol de Raphinha desde el punto de penalti: “Raphinha significa mucho, todos los jugadores, pero sobre todo él. Lo estaba pasando mal en la primera parte y yo le había animado distendiéndole que pensara en positivo. Al final ha terminado contagiando a sus compañeros”, apuntó Flick. Los gallegos se quejaron al árbitro por el penalti, pero el alemán no tenía ninguna duda.

La nota negativa del encuentro fue la lesión de Robert Lewandowski. El polaco pidió el cambio y fue substituido a muy pocos días de la final de Copa del Rey y cerca de las semifinales de Champions League. Flick no pudo avanzar nada del estado de su delantero: “Tenemos que ver como está Robert, mañana le haremos una resonancia y sabremos más”.

Otro que tuvo que pasar por la enfermería recientemente fue Alejandro Balde y desde entonces, Gerard Martín ha sido el responsable en la banda izquierda. Su entrenador se mostró encantado con los rendimientos de ambos laterales: “Balde este año está a un nivel impresionante, ha mejorado mucho y puedo decir lo mismo de Gerard. Balde para mí es uno de los mejores laterales izquierdos. Gerard viene del filial, también ha mejorado mucho. Son diferentes, no es justo compararlos. Hoy Gerard ha dejado muchas energías, a ver como está mañana y después decidiremos. Puede que descanse para el partido del fin de semana, yo estoy contento con los dos”, sentenció.