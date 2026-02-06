Flick, con un once muy reconocible ante el Mallorca

Con el objetivo de mantener la buena dinámica de resultados, el FC Barcelona recibe este sábado (16:15) al Mallorca en el Spotify Camp Nou. A priori, un compromiso que no catalogaríamos como especialmente complicado a tenor de la posición y las sensaciones del cuadro de Jagoba Arrasate en los últimos meses. Pero el cuadro de Hansi Flick no tiene margen de error con solo un punto de margen en lo más alto respecto al Real Madrid.

Contexto con miga, puesto que cuatro días después llegará un duelo de máxima exigencia en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid en Copa. El sorteo fue caprichoso y emparejó a los dos equipos actualmente más fuertes que quedan en competición en semifinales. El nuevo ‘Atleti’ de Ademola Lookman, que tuvo una carta de presentación imponente ante el Betis en La Cartuja, contra el vigente campeón y actual líder de Liga. El Rey de Copas. Casi nada.

Once probable

No es fácil trazar una idea de la alineación que puede sacar Hansi Flick ante el conjunto balear. Sin Pedri ni Raphinha, dos futboloistas intocables cuando están disponibles, se abre un poco la terna. Volverán al once Jules Koundé y Alejandro Balde. Ambos descansaron en Albacete. En el eje de la zaga el que regresará seguro es Pau Cubarsí.

Cubarsí es un defensa muy maduro para su edad / Dani Barbeito

La duda reside en si formará eje de la zaga con Eric o Hansi apostará por dar continuidad a Ronald Araujo. El charrúa estuvo muy bien en su ‘reestreno’ como titular tras todo el complicado proceso de salud mental. Tendría sentido mantenerlo de inicio. Y de esta forma daría descanso a Eric Garcia, que acumula seis titularidades consecutivas (los últimos dos partidos completos). Aunque claro, nunca es buen momento para sentar al de Martorell, este curso uno de los indispensables del entrenador teutón.

Casadó podría entrar en escena

Más cosas. Otro que podría entrar en la rotación es Dani Olmo, titular en Copa en Albacete. Eso podría significar que Marc Casadó entrara de inicio tras hacerlo por última vez ante el Oviedo. Una titularidad en los últimos seis encuentros para el de Sant Pere de Vilamajor. También podría sentar Flick a Rashford y colocar en banda a Olmo o Fermín. Más clara está la encrucijada en el ‘9’ con Ferran Torres previsiblemente de vuelta por Lewandowski.