Flick, con un once de gala con asteriscos para el derbi

Llega uno de los momentos más esperados del año. Quizás más para los pericos que para los culés. Un derbi en Cornellà-El Prat con muchas cuentas pendientes, con un gran protagonista bajo palos en el Barça como Joan Garcia y con dos dinámicas muy positivas en ambos bandos.

Será uno de los Espanyol-Barça con más igualdad en la tabla de todos los que se han disputado en el moderno estadio blanquiazul. Manolo González ha encontrado el camino para engrandecer a un Espanyol que este año apunta hacia Europa pese a que tanto el técnico como la plantilla siguen abogando por un discurso de humildad y pensando más en llegar a los puntos necesarios para amarrar la permanencia.

MANTENER LA DINÁMICA

El cuadro dirigido por Flick terminó bien el 2025, con buenas sensaciones y ya con más efectivos recuperados para la causa. Y quiere el germano arrancar 2026 de la misma forma. Mientras espera que el club barcelonista cierre alguna incorporación en defensa, no hay dudas de que en la línea de cuatro saldrá con Koundé en el lateral diestro, Cubarsí y Gerard de centrales y con Balde por la izquierda.

Eric Garcia y Ferran Torres durante el entreno en la Ciutat Esportiva / Marc Graupera/FC BARCELONA

Una de las grandes dudas reside en si devolverá la titularidad a Frenkie de Jong en el centro del campo o seguirá apostando por Eric. El de Martorell está a un nivel para no moverlo, pero veremos. Quien debería regresar es un Pedri que no estuvo el último encuentro de 2025 ante el Villarreal pero que ha entrenado al 100% toda la semana.

TRIDENTE DE GALA

Y en la mediapunta parte con ventaja Fermín López. Arriba, los tres que tienen más números son Lamine por un costado, Raphinha en la izquierda y Ferran Torres arriba. El de Rocafonda se perdió el entrenamiento del jueves, pero Flick dijo en rueda de prensa que está apto para jugar en Cornellà. Otra cosa será si lo quiere guardar y usarlo de revulsivo.

Lewandowski celebra uno de sus goles en la presente temporada / Valentí Enrich / SPO

En la punta de lanza, a priori, Ferran parte con ventaja respecto a un Lewandowski que parece que se queda con ese cartel de agitador en las segundas partes y que cede en la 'pugna' con el de Foios por la posición de '9' titular.