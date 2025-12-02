Flick se olvida de Bardghji

Roony Bardghji ha pasado de ser la sensación en el FC Barcelona a prácticamente el ostracismo. Evidentemente, tiene mucho que ver la recuperación de Lamine Yamal de sus problemas de pubis, pues el de Rocafonda es la estrella indiscutible de este equipo y ocupa la misma posición que el sueco en el extremo diestro. Pero aun así, llama la nula participación del sueco en los minutos que reparte Hansi Flick a la segunda unidad. Ni como recurso en partidos que se ponen cuesta arriba ni quizás en otras posiciones del ataque, como el extremo zurdo a pierna natural, para hacerle coincidir con Lamine Yamal.

La elástica de Roony con la que soñará el jugador de Olympiacos / Telefónica

Llama poderosamente la atención durante todo noviembre, el mes finalizado recientemente, Roony Bardghji solo haya tenido minutos testimoniales en 2 partidos de los 6 oficiales que ha jugado el Barça. Y eso fue en los dos primeros, por lo que el exfutbolista del Copenhague acumula cuatro encuentros enteros totalmente 'en blanco'.

Bardghji no es titular en el conjunto de Hansi Flick desde el 28 de septiembre, en la victoria 2-1 a la Real Sociedad. Fue sustituido en el minuto 58 por Lamine Yamal, aunque el canterano azulgrana se volvió a perder el siguiente partido liguero (en el Sánchez Pizjuán) por la pubalgia.

Noviembre lo inició Roony Bardghji con minutos, pero muy escasos. Entró en el 88' contra el Elche, por Lamine, y cuando todo estaba ya resuelto. Fue el día 2 y el 5, poco más en la visita europea a Brujas, cuando en esta ocasión, sustituyó a Marcus Rashford en el minuto 83 para ubicarse en el extremo izquierdo. Sin tiempo para cambiar la dinámica de un partido en el que el Barça solo pudo empatar (3-3).

No ha 'estrenado' el Camp Nou

Y a partir de aquí, la nada. Cero minutos en Liga ante Celta, Athletic Club y Alavés, y también sin participación en el KO europeo de Stamford Bridge frente al Chelsea. Un mes en el que la única alegría personal se la ha llevado Bardghji con la selección de Suecia.

En la última ventana internacional (había debutado en la de octubre), el extremo no tuvo minutos en la goleada encajada en Suiza (4-1), pero sí le dio el nuevo seleccionador, Graham Potter, la titularidad en el encuentro frente a Eslovenia (1-1), en el que jugó los primeros 66 minutos y fue, con su chispa y buenas incursiones por la banda, uno de los futbolistas más destacados de una selección que se jugará el acceso al Mundial en la repesca y el azulgrana quiere tener un papel protagonista.

Expectativas de futuro

El futuro no pinta mucho más halagüeño para Roony Bardghji, al menos hasta que lleguen las primeras eliminatorias de la Copa del Rey, en las que previsiblemente tendrá nuevas oportunidades. La situación del Barça tanto en LaLiga como en la Champions League propicia que Flick mueva lo menos posible el equipo. Pero una cosa es que Lamine sea imprescindible y otra, que Ronny se haya quedado a dos velas.