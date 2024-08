Flick, sobre Olmo: "No es mi trabajo inscribirlo, espero que esté mañana"

Como se podía suponer, la inscripción de Dani Olmo fue uno de los temas que Hansi Flick trató en la rueda de prensa previa a la visita del Athletic Club al Barça en el Estadi Olímpic Lluís Companys, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2024/25.

El técnico alemán dejó claro que el asunto de los registros no está entre sus competencias al mismo tiempo que aseguró que, físicamente, el gran fichaje del verano de la entidad culé está preparado para debutar: "No es mi trabajo hablar de inscripciones. Me gusta mucho su trabajo, está listo para jugar. Espero que ya esté para mañana. Es un jugador fantástico. Lo veo en los entrenos, bajo presión".

Pendientes de un último impulso

Para poder inscribir a Olmo el Barça necesitaría seguir incrementando los ingresos. Los esfuerzos del Barça para lograr las condiciones que permitan inscribir a Dani Olmo no son suficientes. El FC Barcelona sigue excedido a día de hoy pese a la presentación del contrato de Aramark y el ahorro salarial que supone la marcha de Gündogan.

Estas y otras operaciones, validadas por La Liga, han supuesto una mejora de las condiciones para la inscripción de nuevos jugadores pero todavía se tienen que acometer más acciones para lograr el objetivo deseado por el club blaugrana. Para que el Barça pueda inscribir a Dani Olmo y afrontar el posible fichaje de Federico Chiesa, el club blaugrana dispone de diferentes vías para llegar a su objetivo y poder así cumplir los requisitos exigidos por La Liga que dirige Javier Tebas.

1. Liberar salarios

La vía principal pasa por los salarios. El problema importante con la masa salarial se originó a partir de la temporada 2017-18. Desde entonces, coincidiendo con la marcha de Neymar al PSG por 222 millones de euros, la cantidad que el brasileño tenía como cláusula de rescisión, no se bajó de 600 millones de masa salarial, estando siempre por encima del 70%, llegando hasta un máximo del 98% en la temporada 2020-21. Los salarios crecientes de muchos de los futbolistas del primer equipo y el covid explican el resto.

Ahora, el Barça puede utilizar hasta el 60% en un nuevo jugador que asciende al 70% en los llamados jugadores franquicia (aquellos donde su sueldo es el 5% o más de la masa salarial de la plantilla). Y luego está el beneficio obtenido por la venta del jugador. Aquí el Barça podrá emplear el 20% de la venta del futbolista.

2. Solventar el caso Barça Studios

A partir de aquí, otra vía que arreglaría a encontrar la viabilidad económica para inscribir nuevos jugadores pasa por resolver el caso Barça Studios. El imago de la empresa alemana Líbero debería ser remplazado por un tercer agente comprador para las acciones impagadas.

El 49% de Barça Studios fue una de las grandes palancas del verano pasado / FCB

El club trabaja en esta dirección desde hace muchos meses sin lograr una solución definitiva que pueda cuadrar todos los intereses y cumplir con las duras exigencias de La Liga.

3. La solución Nike

Otra vía que parecía encarrilada y que no se consigue cerrar de manera positiva es el nuevo acuerdo con Nike. La disputa en los tribunales no ha ayudado a conseguir un trato que beneficie a todas las partes en litigio.

Un ingreso extraordinario procedente de la multinacional norteamericana ayudaría de manera clave para desatascar los problemas del Barça ya que colocaría al club en la senda del 1:1 para poder operar con normalidad en el mercado.

4. El aval, un recurso que ya funcionó

Hay una última opción a la que el Barça ya ha recurrido en el pasado que sería conseguir avales personales de directivos que permitiesen de esta manera la inscripción de Dani Olmo. En el verano del 2022 de esta manera se logró inscribir a Koundé que sufrió una situación parecida a la que actualmente vive Dani Olmo.

La normativa de La Liga es mucho más exigente que la que tienen que cumplir los clubs de la Premier League y de las otras grandes ligas europeas pero el Barça sigue trabajando a destajo para encontrar soluciones.