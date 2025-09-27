Flick: "No tengo ninguna duda con Szczesny, ganamos tres títulos con él"

Apareció Hansi Flick por sala de prensa a las 12.55 horas del mediodía (cinco minutos antes de lo previsto) y diez minutos exactos después, y tras responder a 12 preguntas, salió el técnico azulgrana por la puerta para seguir con su rutina, que incluiría más tarde ver el derbi entre el Atlético y el Real Madrid. "¿Es a las 16.15 horas, no? Lo veré, es normal, miro muchos partidos y para mí será una buena tarde para ver este encuentro. Dos equipos fantásticos... sí, lo veré".

Germán Bona

"No es normal, pero nos adaptamos"

La plaga de lesiones ha atacado al Barça con fuerza y Hansi Flick reconoció que "no es normal para nosotros, pero algunas lesiones pasan". Y reveló que, en la medida de lo posible, estudiarán los porqués para tratar de revertir este problema: "Lo que estamos haciendo es revisar las situaciones para encontrar algunas razones, es nuestro trabajo. Somos un gran equipo y analizamos cada partido, cada entrenamiento... Y nos adaptamos".

Fiel a su estilo, Hansi Flick no puso excusas e incluso calificó como "desafío" mantener el alto nivel del equipo azulgrana a pesar de las ausencias. "Es parte de mi trabajo como entrenador, pero me gusta, está bien y es un desafío. Tenemos un fantástico equipo pese a las lesiones. Solo nos centramos en lo que está en nuestras manos", explicó el técnico alemán del Barça.

"Tek está de vuelta"

En este sentido, y aunque admitió que la lesión de Joan Garcia "no son buenas noticias", mostró su total confianza en Wojciech Szczesny bajo palos, como ya dejó patente el de Varsovia la pasada temporada. Hansi Flick recordó que "Tek está de vuelta y en la segunda parte de la temporada pasada ganamos casi todos los partidos, conquistamos tres títulos jugando él. Es un fantástico portero y una fantástica persona. No tengo ninguna duda con él".

Tuvo Hansi Flick palabras de elogio hacia la Real Sociedad, un equipo que no ha empezado del todo bien la etapa 'post Imanol Aguacil' con Sergio Francisco al frente, pero que estrenó su casillero de victorias la pasada jornada ante el Mallorca (1-0) y llegará con la moral reforzada. De los donostiarras aseguró que "tienen una idea clara de lo que quieren jugar desde atrás con potentes delanteros, muy técnicos e inteligentes. Su técnico mantiene el ADN de la Real y es una buena oportunidad para demostrar nuestro potencial".

El entrenador del Barça habló en rueda de prensa tras la importante victoria en Vitorias frente al Oviedo / Chiringuito

Como era de esperar, Flick no quiso mirar mucho más allá y pasó bastante de refilón sobre el partidazo de Champions del próximo miércoles contra el París Saint-Germain:. "Siempre nos enfocamos en el siguiente partido y este es el de la Real Sociedad. Veremos cómo nos preparamos para recibir al PSG. En este momento, tenemos cuatro victorias y queremos seguir así. Da igual cuántos partidos tengamos lesionados, nos centramos en los que están disponibles", insistió el alemán.

En cuanto a nombres propios, además de hablar de la lesión de Joan Garcia, de Szczesny y del regreso de Lamine, también fue preguntado Hansi Flick por la gestión con Toni Fernández, de quien explicó el germano que "siempre es una opción para jugar, siempre ha estado disponible. En este momento creo que lo mejor es jugar con los mejores, y que ellos mejoren y aprendan de los mejores", analizó el técnico, haciéndolo extensivo al resto de los jóvenes canteranos en dinámica del primer equipo.

"Disfruté muchísimo con el Barça de Busquets"

Una de las noticias de la semana, al margen de la actualidad más estricta del Barça, ha sido el anunciado de la retirada a finales de año de Sergio Busquets, uno de los futbolistas más míticos y exitosos que ha vestido la camiseta azulgrana. Hansi Flick explicó lo bien que se lo pasó viendo jugar al de Badia en un centro del campo histórico y quizás, irrepetible, junto a Xavi Hernández y Andrés Iniesta. "No miro hacia atrás pero, evidentemente, creo que todo el mundo disfrutó con ese Barça. Aquel centro del campo era increíble, creo que era el más extraordinario del fútbol de su época. Lo valoro y aprecio muchísimo".