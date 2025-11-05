Flick niega rotundamente los rumores sobre su futuro: "Más basura"

Hansi Flick es muy feliz en el FC Barcelona. El entrenador alemán ha reconocido en cuantiosas ocasiones que ha conectado de una forma muy especial con el barcelonismo. "Este club me ha cambiado completamente. Amo a este club y a Barcelona, amo a la gente de aquí. Es increíble", dijo hace pocas semanas el teutón en rueda de prensa. El inicio de su segundo año en la entidad culé ha sufrido contratiempos de todo tipo que han puesto a prueba su paciencia, pero el pasado mes de mayo el míster renovó hasta el 30 de junio de 2027 y, de momento, no tiene ninguna intención de romper su contrato.

El de Heidelberg participó este miércoles en un encuentro de la expedición del Barça en Brujas con miembros de la Peña Blaugrana de Gante y la Peña Barcelonista de París, que este miércoles celebra su 15 aniversario. En la previa del partido de Champions de su equipo, Flick fue muy amable con todos ellos, no escatimó una foto o un autógrafo y contestó con la simpatía y la naturalidad que lo caracterizan a las preguntas de actualidad que algunos culés le formularon.

Algunos seguidores del Barça mostraron su preocupación a raíz de las recientes informaciones de varios medios de comunicación. En los últimos días, especialmente después de la derrota en el clásico del Santiago Bernabéu, desde determinados entornos se ha apuntado que Flick se está planteando dejar el conjunto catalán al final del presente curso y que así se lo ha trasladado a las personas de su máxima confianza.

Según ha avanzado el periodista de 'Onda Cero' y colaborador de 'SPORT' Alfredo Martínez, sin embargo, la respuesta de Flick a las cuestiones sobre estos rumores ha sido categórica y contundente. "Más basura...", ha dicho. No es la primera vez que Hansi se expresa en estos términos; a mediados de octubre, en una rueda de prensa, el técnico del Barça ya catalogó de la misma forma los rumores sobre una demora de Lamine Yamal en la charla previa al encuentro de Champions ante el PSG en Montjuïc.

Nueva prueba de amor y compromiso de Flick hacia el Barça. Los culés, de momento, pueden estar tranquilos. El entrenador alemán tiene claro que quiere dar continuidad al proyecto que tantas alegrías dio al barcelonismo la temporada pasada.