Flick: "Necesitamos un equipo fresco para mañana, habrá algunos cambios"

Hansi Flick no quiere mirar a largo plazo. La situación del equipo en LaLiga, tercero a siete puntos del Madrid, condiciona las rotaciones, pero el alemán anunció que habrá algún cambio ante el Valencia. No se espera un once experimental, pero sí alguna novedad.

Lo explicó Flick tras referirse a Pedri, que a pesar de acumular muchos minutos, seguirá en el once. "Pedri, de momento, está jugando muy bien, y está al cien por cien de forma. Ya lo comenté en la última comparecencia. Continuará jugando porque es mejor para él en cuanto a su forma física. Es mejor así. Cuidamos de él, eso sí; necesitamos un equipo fresco para mañana, habrá algunos cambios".

El Barça necesita ganar al Valencia este domingo en casa (21.00 h.) y Flick quiere aprovechar la inercia de la victoria épica en Lisboa para que el Barça siga creciendo tras un arranque de 2025 con el único tropiezo ante el Getafe en LaLiga.

La racha en la competición doméstica es muy preocupante: en los últimos siete partidos ha sumado una victoria, tres empates y tres derrotas. Es decir seis puntos de 21 posibles. Flick ha subrayado la importancia de no dejar escapar más puntos para no perder el hilo de LaLiga. "Puedes pensar que la Liga quizás no hemos estado al cien por cien, como por ejemplo pasó en Getafe en algún tramo, pero eso hay que cambiarlo, estar concentrados desde el inicio al final".

Flick también se ha referido a su experiencia en el club y en cómo lo está viviendo su entorno. "Siempre hay muchos mensajes de mis amigos, a veces no puedo responderlos todos, pero están contento y lo más importante es que los seguidores estén contentos, igual que los jugadores. Yo daré lo mejor junto a mi equipo para preparar a los jugadores".