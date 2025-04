Flick no necesita 'pruebas' con Gerard Martín

Nadie va a poner en duda que la de Alejandro Balde es una baja sensible. Y que perder una pieza importante a estas alturas de la temporada es un contratiempo. Pero Hansi Flick es pragmático. Poco o nunca se ha recreado en lo negativo, ni en ruedas de prensa ni de puertas hacia adentro del vestuario. Y tampoco lo ha hecho en esta ocasión.

El lateral formado en La Masia apunta a dos-tres semanas de baja. No descartado, pero sí tiene complicado llegar a la final de Copa del Rey ante el Madrid del próximo 26 de abril. A partir de ahí, Hansi mira hacia adelante. Tranquilo. Sereno porque confía ciegamente en el otro lateral izquierdo que tiene. Y no debe demostrar nada a nadie, ha quedado claro durante el curso su fe intacta en Gerard Martín. Si no, sería imposible que el de Sant Andreu de la Barca hubiera jugado a estas alturas la friolera de 31 partidos oficiales y 1.106 minutos.

ALTERNATIVA EN VARIOS PARTIDOS

El ex del Cornellà ha tenido protagonismo en partidos importantes. Como el de Belgrado ante el Estrella Roja. Ante el Girona, Real Sociedad, Rayo Vallecano en Vallecas, en octavos y cuartos de final de Copa ante Betis y Valencia. Son ya un buen puñado de titularidades las que acumula un futbolista que, no olvidemos, hasta hace unos meses jugaba en Primera RFEF.

Gerard Martín será titular en los próximos partidos / Dani Barbeito

Pero Flick vio algo en él en pretemporada y no dudó en darle la alternativa y convertirlo en el complemento de Alejandro Balde. Además, le ofrece un perfil completamente distinto. Gerard es un 'animal competitivo', muy potente en los duelos y físicamente, bien por arriba. Un estilo de lateral más de contención, que puede equilibrar las incorporaciones de Koundé por el otro lado. Pero que cada vez se suelta más y gana en finura por ese costado izquierdo.

EVOLUCIÓN CONSTANTE

La evolución de Martín a lo largo del curso de la mano de Flick y de su staff es notoria y evidente. Cada vez tiene mejor pie y aporta más en ataque. Acumula un gol y tres asistencias ya hasta la fecha. Un estreno oficial como goleador que se produjo ante la Real Sociedad y que significó su primer gol desde época juvenil con el Cornellà.

FC Barcelona - Real Sociedad | El gol de Gerard Martín

Hansi Flick, que tiene una relación fluida y cercana con todo el vestuario y que es un amante de las charlas individualizadas, ha ido puliendo a Gerard y haciéndolo cada vez más un futbolista válido para el sistema del Barça. Sin Balde, el técnico teutón no necesita ni pruebas ni poner la lupa. Le ha transmitido confianza y, básicamente, que mantenga la línea que lleva. Que es claramente ascendente. Primera parada, Dotmund.

INCOMBUSTIBLE

Los datos a nivel físico de Gerard Martín son realmente sorprendentes. La temporada 2022/23 jugó 36 de 38 partidos con el Cornellà. La pasada, con el filial de Rafa Márquez, tan solo se perdió un encuentro por acumulación de tarjetas. Jugó todos los minutos restantes. No se ha perdido ni un solo encuentro por lesión en las tres últimas campañas. Es un futbolista que se cuida mucho, tanto la alimentación como la preparación física. Además del trabajo con el Barça, por su cuenta por las tardes también hace sesiones específicas.