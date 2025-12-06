Flick, obligado a mover piezas en ataque contra el Betis

El FC Barcelona busca mantener el liderato en una de las visitas más complicadas de la temporada. Los azulgranas visitan este sábado a las 18:30 horas La Cartuja, donde el Real Betis disputa este curso sus partidos con motivo de la remodelación del Estadio Benito Villamarín. Para la cita, Flick modificará su frente de ataque, ya que no podrá contar con Dani Olmo, que se suma a las bajas de Ter Stegen, Gavi y Araujo.

Los cinco de atrás son totalmente inamovibles. Joan Garcia es indiscutible y desde su regreso ha elevado la seguridad defensiva del Barça. Por delante de él, el técnico alemán continuará con la pareja Cubarsí - Gerard Martín, que se ha adaptado a la perfección a la posición de central izquierdo. En el lateral derecho se mantendrá Koundé en un lugar especial para él, pues su gol en el 116' regaló el título copero a los azulgranas el curso pasado, mientras que en el otro sector volverá a salir de inicio Balde.

Las dudas aparecen de medio campo en adelante. Pedri es insustituible en el doble pivote y, si Flick medita reservar a De Jong tras dos partidos ausente, su acompañante será el polivalente Eric Garcia, recién renovado hasta 2031. Por delante, en la derecha, no hay dudas de que Lamine Yamal será de la partida tras recuperar su mejor nivel en los dos últimos compromisos. En la mediapunta, con la lesión de Olmo, el entrenador alemán apostará por Raphinha, pues prefiere ir con cautela con Fermín, quien ya ha superado sus molestias en el sóleo.

El traslado del brasileño a la posición de 10 le abre las puertas del once a Rashford, que no es titular desde el pasado 9 de noviembre en el triunfo del Barça en Balaídos. Por su parte, Ferran Torres y Lewandowski bregan por el puesto restante en la delantera. El polaco, que suma cinco titularidades consecutivas, no ha visto puerta en los dos últimos encuentros. Esa pequeña sequía puede propiciar la entrada del valenciano, que se desquitó de su fallo contra el Chelsea con el gol de la sentencia ante el Atlético.