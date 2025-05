Flick ya mueve ficha con La Masia

Iniciadas ya las vacaciones por parte del grueso de la plantilla del FC Barcelona (los que tienen compromisos con sus selecciones desconectan unos días y hacen este parentésis de 7-10 días antes de volver a descansar ya hasta el 13 de julio), quien todavía no baja la guardia ni se aleja de los focos es Hansi Flick. El técnico germano ya comentó en rueda de prensa tras ganar en San Mamés que iba a estar trabajando unos días mano a mano con Deco para continuar definiendo aspectos de la próxima campaña.

Después de firmar un primer año al frente del equipo azulgrana histórico, Hansi ya pica piedra pensando en cómo mejorar y perfeccionar una máquina que ya ha estado muy engrasada esta temporada. Dentro de todas las carpetas a tratar y a estudiar, la de los canteranos. El verano pasado fue atípico, con Eurocopa, Copa América y Juegos Olímpicos. Eso provocó que muy pocos jugadores de la primera plantilla arrancaran desde el primer día con el nuevo entrenador.

OTRA PELÍCULA RESPECTO EL AÑO PASADO

El técnico de Heidelberg contó con un 'ejército' de futbolistas del filial y del juvenil. De cara a la pretemporada 2025/26, formar parte del roster del primer equipo estará mucho más caro. En principio (salvo los que disputen la Eurocopa sub'21), todos estarán disponibles para Flick desde el mismo 13 de julio, fecha cuando se realizarán las pruebas médicas. Ya el 14 tocará el primer entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Marc Bernal y Hansi Flick / Dani Barbeito

Según hemos sabido en SPORT, Hansi se reunió ya este lunes con varios futbolistas de La Masia para comunicarles que harán la pretemporada con los 'mayores'. Jugadores que han estado y están en la órbita del staff técnico y que tendrán la oportunidad de demostrar su valía. Entre ellos, un Jofre Torrents que hace ya un tiempon que sabe que tendrá la oportunidad de mostrar su talento. Un jugador considerado como estructural para el futuro del lateral izquierdo del primer equipo. Y que ha terminado muy bien el curso con el filial pese a ser todavía juvenil.

MUCHO MOVIMIENTO EN EL FILIAL

Con el descenso del Barça Atlètic a Segunda RFEF, se espera mucho trasiego en las oficinas de la Joan Gamper las próximas semanas. Habrá mucho movimiento, sobre todo de salidas. Futbolistas que no quieren o cuya ficha el club no puede asumir para disputar la cuarta categoría del fútbol español. Veremos cuál es la plantilla que maneja finalmente Julian Belletti, que cogerá las riendas para buscar el ascenso y que todavía no ha sido anunciado.