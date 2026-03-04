Flick mueve ficha y llama a Xavi Espart con el primer equipo del Barça

Flick ya sabe que no podrá contar durante varias semanas con sus dos laterales titulares. Koundé y Balde se lesionaron durante el encuentro de vuelta de semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid. Ambos, curiosamente, de lo mismo: isquio de la pierna izquierda.

Una fatalidad que representó la nota negativa de una noche en la que el Barça estuvo a punto de lograr lo imposible. Se quedó a las puertas de la gloria, pero lo cierto es que la imagen y la comunión con la grada fueron brutales y la plantilla salió reforzada.

Fuera hasta después del parón

Volviendo a las bajas y a la espera de la oficialidad del club, hasta mínimo después del parón de selecciones no estarían disponibles el galo y el canterano, que hasta ahora han sido de forma mayoritaria los escogidos para las dos alas de la defensa. Balde, precisamente, relevó a Jules, que salió del campo a poco de empezar el partido ante el cuadro colchonero tras notar un pinchazo.

Joao Cancelo, durante el Barça-Atlético de Madrid de Copa del Rey / Valentí Enrich

Flick debe encontrar soluciones. Previsiblemente, Joao Cancelo, que ya salió de inicio ayer en Copa en la izquierda, ganará protagonismo. Imaginamos que en el costado diestro. Por la izquierda tiene Flick la alternativa de Gerard Martín, al que estamos viendo más últimamente de central zurdo. Y el de Heidelberg tirará de cantera.

La cantera nunca falla

Este miércoles, sin ir más lejos, ya ha llamado para ejercitarse con los suplentes a Xavi Espart. Lateral diestro que puede jugar de interior y que ya estuvo en dinámica de primer equipo el primer tramo de curso. Luego sufrió una lesión de rodilla de la que está plenamente recuperado. De hecho, acumula ya varias convocatorias con la primera plantilla.

Espart es un perfil 'made in Barça' total, lleva desde la etapa benjamín en la casa y ha ido quemando todas las etapas. El de Vilassar tiene una gran capacidad de asociarse e ir por dentro y por fuera y, además, ha mejorado mucho en el apartado defensivo. Ha ganado mucha masa muscular y está listo para dar el salto.

Hansi lo conoce bien, lo ha visto trabajar en el día a día y sabe de lo que es capaz si debe tirar de él durante estas semanas.