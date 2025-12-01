Flick: "No es el momento de hablar de Ter Stegen"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, fue cuestionado por el regreso de Marc-André Ter Stegen. Al portero se le vio entrenando a un buen nivel en la previa del partido ante el Atlético de Madrid y pronto quizá vuelva a estar a disposición del técnico, pero Flick prefirió guardar silencio sobre una situación delicada con el capitán, quien puede verse relegado probablemente en el banquillo por Joan Garcia.

Flick, con tono serio, afirmó que "no es el momento de hablar de él, ahora empieza a entrenar, pero no está a punto para jugar". El entrenador del Barça se extendió señalando que "hay que seguir con el próximo paso, está en un buen momento, a punto de iniciar la segunda fase con el equipo”.

Por tanto, habrá mucha paciencia con Ter Stegen, cuyo futuro debe resolverse en el mes de enero. El guardameta se está jugando acudir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como portero titular. Para ello, Marc-André necesita jugar de manera regular después de superar la intervención en la espalda.

Flick quiere evitar polémicas y sabe que el tema de Ter Stegen es de los más calientes. Joan Garcia fue fichado para ser titular y está demostrando que la inversión de 25 millones de euros fue muy acertada. Ter Stegen debería pasar a un segundo plano, una situación que solo vivió en el Barça en sus inicios con Claudio Bravo en la Liga.

Una vez que el meta chileno se marchó, Ter Stegen quedó como el portero titular y cumplió un ciclo con la débil competencia de Cillessen, Neto o Iñaki Peña.