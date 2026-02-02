Flick: "Estamos en un momento fantástico"

Después de la exhibición de poderío ofensivo contra el Elche para mantenerse firme en la primera posición de LaLiga, el FC Barcelona retoma su andadura en la Copa del Rey con una visita al Albacete Balompié con el billete para las semifinales entre ceja y ceja. El equipo blaugrana, "en un momento fantástico" según Hansi Flick, se enfrenta al verdugo del Real Madrid en la competición del KO con el firme objetivo de seguir vivo en todas las competiciones. Llega la hora de la verdad y el margen de error ya es mínimo.

El entrenador alemán analizó la actualidad del club culé en la previa de los cuartos de la Copa y consideró que su Barça ha mejorado mucho desde la derrota frente al Chelsea en Stamford Bridge a finales de noviembre de 2025. "No se trata de buscar la perfección, sino de progresar. Y hemos avanzado mucho en las últimas semanas. Estamos en un momento fantástico", valoró el técnico teutón en rueda de prensa. "Tenemos que mejorar los pequeños detalles, sobre todo pensando en el futuro. En Elche fallamos algunas grandes oportunidades, pero me gustó el partido que hicimos el sábado. Acabé satisfecho. Los jugadores necesitan confianza y que creamos en ellos", añadió.

En este sentido, la profundidad de plantilla es fundamental para entender el crecimiento del nivel competitivo del Barcelona. "Creo que ahora mismo estamos con un estado de ánimo fantástico y no es fácil entrar en el once. Tenemos a once jugadores que empiezan, pero cinco más que lo acaban y que también tienen un papel importante en nuestro éxito. Todos tienen que ser importantes en el momento de entrar", reflexionó. El míster dejó entrever que realizará alguna rotación contra el Albacete, pues "tenemos que gestionar los minutos", pero no dio más pistas a su rival.

Sobre el Albacete, Flick destacó que "no tiene nada que perder" tal como demostró ante el Elche y el Real Madrid en las rondas previas. "Ya lo dije la última vez: los partidos de Copa son así. Por eso nos gustan, porque a veces tienen resultados imprevistos. No tienen nada que perder, solo a ganar", insistió. Por todo ello, para Hansi en el Carlos Belmonte será clave "la mentalidad" del Barça. "Tenemos mucha calidad, pero será clave nuestra actitud", avisó.

Satisfecho con el mercado de invierno del Barça

Después de una ventana del mercado de fichajes con la llegada de Joao Cancelo y las salidas de Marc-André ter Stegen y Dro, Flick se mostró muy satisfecho con el 'roster' que le ha quedado para luchar por todos los títulos. No pudo evitar trasladar una vez más su malestar con la decisión del canterano, pero no quiso entrar en el asunto. "Estamos contentos con lo que tenemos. No me gustó que Dro se fuese, pero las cosas con como son, así es el negocio. Estoy contento porque, si todo el mundo está en forma, costará escoger al once inicial, pero es parte de mi trabajo. Creo que hemos hecho las cosas bien", analizó.

"¿La lesión de Raphinha? No estoy contento"

Por tercera vez en lo que llevamos de temporada, Raphinha deberá parar unos días por culpa de problemas musculares. En esta ocasión, el extremo brasileño sufre una "sobrecarga en el aductor de la pierna derecha" que le mantendrá de baja alrededor de "una semana", según comunicó el Barça. Está descartado para la visita copera al Albacete y, salvo sorpresa, tampoco estará contra el Mallorca en Liga el próximo sábado. Preguntado por el nuevo contratiempo físico del atacante, Flick reconoció que está preocupado. "Sinceramente, no estoy contento con la situación. Es un jugador muy importante para nosotros, habrá que ver qué tiene que cambiar él y qué debemos cambiar nosotros. Estamos en un momento importante de la temporada y lo necesitamos. No nos va bien que no esté disponible", aseguró