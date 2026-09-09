Flick se moja: "Nadie lo hace como él. Lamine merece el Balón de oro"

De goleada en goleada. 22 goles en cinco partidos. Y las sensaciones siguen siendo muy positivas. El clima de la rueda de prensa de Hansi Flick era inversamente proporcional a la tarde de lluvia y mal tiempo que se vivió en Barcelona. La buena cara del técnico alemán era fiel reflejo del momento excelente de su equipo.

Además de valorar de manera positiva el partido contra el Feyenoord (5-1) Flick estaba tan relajado y satisfecho que se permitió el lujo de hablar sin tapujos de un tema que no le entusiasma.

Lamine y Raphinha celebran el gol del brasileño bajo una tromba de agua / DANI BARBEITO

Flick no dudó en señalar al de Rocafonda como el merecedor del premio al mejor jugador de la temporada 2025-26: "Si, es mi jugador, Lamine es un jugador del Barça y se merece el Balón de oro. Lamine tiene una calidad excepcional, es especial, nadie tiene esto que muestra Lamine".

La cara B de este premio es que no hayan nominado entre los 30 mejores a Raphinha Dias y Pedri, dos jugadores que Flick ha escogido como sus capitanes: "Raphinha ha hecho un gran partido. Tanto él como Pedri tendrían que estar en esta lista. Los dos son demasiados buenos pero es algo que no lo podemos cambiar. Raphinha y Pedri son fantasticos, lo merecerían. "

En cuanto al partido, Hansi Flick volvió a insistir una vez más en una clave oculta que explica el rendimiento de su equipo: "Tenemos mucha calidad en los entrenamientos. El equipo tiene buena pinta ya que veo hambre para mejorar y esto se ve en los entrenamientos y partidos. Necesitamos esta intensidad. Presionamos como un equipo. El entrenamiento después del partido de Valencia es el mejor que he visto después de un partido incluso contando mi etapa en el Bayern".

Gesto serio de Hansi en el partido contra el Feyenoord / Dani Barbeito

Aprovechando este detalle le consultaron sobre si detecta diferencias entre este equipo y su Bayern que ganó el triplete y aquí Hansi tiró de diplomacia: "No quiero comparar. Tuve un equipo fantastico en Múnich y ahora también. Es otra etapa y otra mentalidad. Aquí soy muy feliz. Es un sueño dirigir el Barça".

Contra el Feyenoord Flick volvió a escoger a Raphinha como delantero centro pero a lo largo del partido ocuparon esta demarcación Dani Olmo y Gabriel Jesús: "En cada situación podemos realizar cambios y esto es bueno. Dani Olmo nos ofrece un gran control mientras que Raphinha es intensidad y aprovechar bien las transiciones y pases geniales como el de Pedri"

Este es el once que ha presentado Flick contra el Feyenoord / Dani Barbeito

Cuestionado sobre la diferencia salvaje entre el juego anodino del Real Madrid y el fútbol deslumbrante de su equipo, el alemán no quiso entrar en comparaciones: "Me gusta que mi equipo divierta. Hemos marcado goles y lo que me gusta es que estamos jugando como un equipo. Es fantástico ver esto. Es el estilo con el queremos jugar y ver. "

Flick también elogió al Feyenoord y apuntó que hay aspectos a mejorar aunque profundizó mucho menos en estos aspectos que otros días y no mencionó en ningún momento el gol encajado como un aspecto a trabajar: "Estamos trabajando muy bien. Estoy muy feliz aunque hay cosas que mejorar. Tenemos margen de mejora. Hay que seguir con nuestros entrenamientos de alto ritmo. Hay que ver que podemos mejorar y seguir en ello. "

Noticias relacionadas

A Flick se le vio más bromista que nunca especialmente con nuestro compañero Ivan Sanantonio. El alemán no podía disimular una felicidad total que los culés comparten con su entrenador.