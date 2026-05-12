Flick se moja sobre el futuro de Rashford y Lewandowski

Dejó varios titulares Hansi Flick en la rueda de prensa previa al antepenúltimo partido de la temporada. Con la Liga ya certificada, levantada y celebrada, el Barça afronta el primero de los tres últimos duelos de la campaña, este miércoles ante el Alavés en Mendizorroza, con el objetivo de dar continuidad al buen juego y lograr una victoria para seguir teniendo al alcance los 100 puntos.

El entrenador blaugrana fue preguntado por varios nombres propios en la comparecencia ante los medios de comunicación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Dos de ellos fueron Marcus Rashford y Robert Lewandowski, ambos con el futuro en el aire porque si vínculo con el Barça finaliza el próximo 30 de junio. Hansi dejó claro que está muy contento con los dos atacantes, pero aplazó la resolución de los dos culebrones "al final de la temporada".

"Marcus nos ha dado mucho. Sus cifras son buenas, estoy contento con él y agradezco su trabajo", respondió sobre el inglés; "De Robert qué puedo decir? He ganado títulos con él, estoy muy orgulloso de entrenar a un jugador tan increíble como él, pero las cosas son como son y veremos qué ocurre", agregó respecto al polaco.

Cabe recordar que el acuerdo de cesión de Rashford con el Manchester United contempla una opción de compra de 30 millones por parte del Barça, por lo que es el club catalán quien debe decidir si la asume para obtener en propiedad al futbolista, intenta negociar un nuevo préstamo o busca alternativas en el mercado. El jugador manifestó el pasado domingo que si fuera por él, se quedaría en el Spotify Camp Nou.

El caso de 'Lewy' es diferente: el Barça le pondrá sobre la mesa una oferta de renovación a la baja y será el ariete quien decidirá si se ve con fuerzas para seguir defendiendo la camiseta blaugrana a sus 37 años o prefiere iniciar un nuevo proyecto. De momento, el polaco sigue recibiendo propuestas y sopesando su decisión.