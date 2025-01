Flick no se moja con el futuro de Christensen en el Barça

Andreas Christensen se ha convertido en uno de los protagonistas de mercado del Barça por el overbooking que hay de centrales. El danés tiene ofertas y parece que en el Barça no tendrá minutos aunque no hay nada decidido. El entrenador del equipo blaugrana, Hansi Flick, reconoció que ha hablado con él pero no se mojó con el futuro: "Viene de una gran lesión y tiene que trabajar. Ahora tiene a otros jugadores delante. Ya veremos lo que ocurre".

Flick indicó que ahora debe centrarse en buscar su mejor forma: "Ha estado mucho tiempo parado y lo importante es que vuelva al cien por cien. Es un jugador con muchísima calidad, eso lo sabemos, pero tenemos una gran plantilla. Debe centrarse en volver lo mejor posible".

El técnico alemán no quiso salir de ahí ni desveló la conversación que ha tenido con Christensen a pocos días del cierre del mercado de enero. Lo que parece claro es que el Barça sí estaría en disposición de desprenderse de un central si llega una buena oferta y, hoy por hoy, Christensen es el futbolista que estaría por detrás en la rotación. Juventus y United se han interesado pero debe ser el jugador el que decida.