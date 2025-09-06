Flick 'mima' a Jofre Torrents y le evita el riesgo de jugar con el filial

Hansi Flick está muy pendiente de los jugadores jóvenes que están a medio camino entre el Barça Atlètic y el primer equipo. Gestionar esta situación nunca es fácil y el equilibrio de prioridades es complicado. Las necesidades del primer equipo se imponen a las del Barça Atlètic igual que el Juvenil A se adapta a lo que requiere el equipo de Belletti. Pero entre medio están los jugadores. En las tres primeras jornadas ligueras del primer equipo no hubo dudas ya que el Barça Atlètic todavía no se había estrenado de manera oficial.

Tres de cuatro

El debut mañana del equipo de Belletti ante el Porreres (12h) era una magnífica ocasión para que estos jugadores (Dro, Toni, Guille y Jofre) sumaran ritmo y ganaran confianza en su juego disputando minutos con el filial. Entrenar y estar convocados con el primer equipo siempre es un gran aprendizaje pero un futbolista necesita jugar para evolucionar y no estancarse.

Jofre Torrents celebra un gol con Toni Fernández, Pedri y compañía / Valentí Enrich

Esta era la idea de Hansi Flick y así se ha ejecutado en el caso de Guille Fernández, Dro y Toni Fernández. Con Jofre Torrents la idea era la misma pero los problemas físicos de Balde han provocado que Flick lo reserve de cara a no tener problemas en la posición del lateral izquierdo del primer equipo.

Contar con Jofre al 100% es vital

Gerard Martín es la alternativa natural de Balde pero Flick necesitará hasta que no se recupere Balde a un futbolista de garantías y Jofre es el escogido. El cuerpo técnico podría haber autorizado que el de la Selva del Camp jugase contra el Porreres pero una hipotética lesión en este encuentro le generaría un problema a Flick.

Jofre Torrents debutó contra el Mallorca / Dani Barbeito

Los otros laterales izquierdos del Barça Atlètic (Oduro y Walton) no son de momento una alternativa real para el primer equipo y la prudencia ha hecho que se decida reservar a Jofre Torrents.

Una apuesta de club

El lateral izquierdo de 18 años es el único de de estos futbolistas que ya ha gozado de minutos en el inicio de la liga del primer equipo del Barça.Su debut contra el Mallorca fue una declaración de intenciones de Flick.

La idea del club es que Jofre sea un lateral izquierdo que pueda asentarse en el primer equipo en los próximos años.

Jofre es un jugador de altos vuelos / Dani Barbeito

Se confía mucho en sus cualidades técnicas y se está trabajando para pulir su rendimiento defensivo. El hecho de que Gerard Martín sea también una alternativa para jugar de central izquierdo da más posibilidades a Jofre.

Meritocracia

Kochen, convocado con Estados Unidos, Dro, Guille, Toni y Jofre son los jugadores del Barça Atlètic que ahora mismo están en la cabeza de Flick para alternar el primer y el segundo equipo pero esta lista no está cerrada y el cuerpo técnico analizará la evolución de todos los jugadores del Barça Atlètic para estudiar si alguno de ellos también merece una oportunidad.

Jofre Torrents posa en La Masia, donde ha crecido como jugador / FCB

Las necesidades en forma de lesiones o bajas por sanciones son otro factor que puede precipitar que jugadores como Dani Rodríguez, Cortés o Gistau, puedan tener también su oportunidad.

Una de las grandes prioridades de Belletti es que todos los jugadores de su plantilla estén preparados en todos los aspectos por si el primer equipo los necesita. Hasta ahora Flick está encantado con la respuesta de La Masia. Apostar por la cantera blaugrana es sinónimo de éxito.