Flick: "Mi mentalidad es renovar año a año"

Declaración de amor de Hansi Flick al FC Barcelona. El técnico blaugrana compareció este viernes en rueda de prensa en la previa del encuentro liguero del sábado (21:00 horas) contra el Leganés a domicilio. En una de sus respuestas, el alemán confirmó la noticia adelantada por SPORT asegurando que su intención es la de renovar su vinculación como blaugrana con un contrato corto, tras la cumbre de su agente, Pini Zahavi, con la cúpula blaugrana. La sintonía entre las partes implicadas es total y absoluta.

"No soy un entrenador que quiera firmar un contrato de tres años y asegurar mi futuro, no soy un entrenador así. Me gusta trabajar para el mejor club del mundo y mi mentalidad es ir año a año. Esa es la situación ahora, me queda un año y si las cosas van bien, otro más. Creo que no hemos acabado, al final no sé cuánto nos quedará pero quiero acabar mi trabajo aquí con buena nota", dijo Flick ante los medios de comunicación en una muy extensa respuesta.

Así pues, el técnico alemán hace pública la buena sintonía con la dirección deportiva del Barça que, con la Supercopa de España ya en el bolsillo y con los tres títulos todavía en juego (líderes en la Liga, con pie y medio en las semifinales de la Champions y en la final de la Copa), ha querido tener un gesto de apoyo y confianza hacia su entrenador antes del momento decisivo de la temporada.

Sus motivos

Flick, además, expuso los argumentos que le empujan a seguir dirigiendo el que para él es "el mejor club del mundo". "Aprecio y disfruto lo que tengo aquí con un 'staff' magnífico, los fisios y médicos fantásticos. Unos jugadores muy profesionales, que tienen la mentalidad de mejorar día a día, es único en mi trayectoria profesional. Hay una atmósfera fantástica, es una familia. Todos los empleados del club son increíbles y esto es fantástico. Disfruto en Barcelona y de su gente, es una nueva experiencia para mí", comentaba el teutón ante los periodistas acreditados.

En este sentido, Flick se ve con "mucha energía" y ya piensa en "qué puedo mejorar" porque, recuerda, que "ahora estamos iniciando el proyecto". No obstante, es consciente de que "la situación en el club no es fácil", pero destacó que todos los empleados están trabajando de la mejor manera posible para revertir el estado actual del club.

2027 ¿y 2028?

La idea es que el acuerdo se pueda cerrar durante las próximas semanas y, sobre todo, antes de que se decidan todos los títulos. El motivo es sencillo: en el seno del Barça consideran que Hansi es el técnico ideal pase lo que pase de aquí a final de curso. Y así se lo transmitieron el presidente culé, Joan Laporta, el director deportivo, Deco, y un par más de miembros de la cúpula de la entidad, durante un encuentro con Pini Zahavi. El agente del entrenador blaugrana presenció este miércoles 'in situ' el partido de ida de cuartos de final de la Champions ante el Borussia Dortmund.

En la citada cumbre, ambas partes dejaron clara su predisposición total a renovar un contrato que vence el 30 de junio de 2026. Este se prorrogará por un año más, hasta 2027 y, quizá con la opción de supeditar un segundo curso, hasta 2028: el clásico 1+1.

Y siempre dejando la puerta abierta a una salida pactada en caso de que alguna de las dos partes pretenda rescindir antes de la finalización del nuevo contrato. En ese punto hay que recordar que el contrato del entrenador también computa en el 'fair play', por lo que no se podrá registrar el nuevo acuerdo hasta que haya el espacio para ello, siendo siempre la prioridad el reservar margen para intentar reforzar la plantilla.