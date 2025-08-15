Flick: "¿Si ha mejorado mi paciencia en el Barça? Yo siempre quiero mejorar"

Hansi Flick sigue demostrando temple como entrenador del Barça. Preguntado sobre si había mejorado su paciencia como entrenador del Barça, dijo con una sonrisa: "Está bien mejorar durante toda la vida y yo siempre quiero mejorar en todo. Es mi forma de ser". Un arranque de rueda de prensa tranquila que, en cambio, tuvo un colofón abrupto: "No estaba del todo contento con el inicio de la pretemporada de Fermín, pero estas últimas semanas está muy bien", tiró para sorpresa de todos.

A Flick se le entendió todo en varias respuestas pero sigue demostrando que es una figura muy saludable para contrarrestar el ruido del club. También con las inscripciones que afectan directamente a su trabajo. El alemán afronta su segunda temporada, de nuevo, pendiente de poder contar con todos sus jugadores. Flick, de momento, se centra en lo que puede controlar y es optimista con lo que está viendo en el día a día.

"Ya veremos lo que pasará en esta segunda temporada. Estamos trabajando muchísimo y la calidad en los entrenamientos es lo que yo espero. Los tres títulos no son el final, hay que progresar. Nos centramos en ganar cada partido, hay que ganar como entrenamos. Esta mentalidad ganadora es la que quiero. Vamos por el buen camino".

Flick insiste en la necesidad de que haya un progreso en el equipo para crecer. El alemán espera que el equipo esta temporada mejore el repliegue defensivo y mantenga el acierto en el fueras de juego. También que el trabajo sin balón siga siendo igual de intenso. "Para mí lo más importante es el progreso que tengamos. Tenemos mucho tiempo para mejorar y aprender. Estamos en buen camino. Es un camino largo hasta el final de temporada", recordó.

El gran salto de Lamine

Un camino que dependerá mucho del nivel de Lamine, que en la pretemporada ha demostrado estar incluso mejor que la temporada pasada. Flick está satisfecho con lo que está viendo en el día a día del delantero. "Al final, lo más importante es que ganemos como equipo. Es una parte importante del equipo. Estoy muy contento con lo que veo, está entrenando bien, no solo con balón, también en la presión. Está muy bien ver cómo entrena y tiene mucho margen para mejorar. Será una grandísima temporada. Los goles no son lo más importantes, lo más importantes es que ganemos".

Uno de los grandes retos del técnico será gestionar un mediocampo donde parece difícil que haya minutos para todos. Flick no lo ve como un problema. "Para un entrenador es bueno. Tengo que hablar con ellos y siempre estoy abierto a comunicarme con ellos. Yo lo intento hacer constantemente, no solo en el mediocampo. Tenemos bien cubierta la plantilla y no es fácil elegir".

El único que todavía no está disponible es un Bernal con el que no hay prisas. "Cuando se lesionó, los doctores me dijeron que estaría más tiempo por su edad. Es su carrera y dispondrá de 15 años más. Tenemos que prepararlo para los próximos 15 años. Si son unas semanas más no pasa nada, está por el buen camino. Lo veremos pronto".

Flick ya solo piensa en el debut liguero. Tras una pretemporada ilusionante, llega el momento de la verdad. "Estoy contento con lo que he visto en los entrenamientos, estamos preparados para mañana".