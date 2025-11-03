Flick marca la fecha de regreso a Joan Garcia

El pasado 27 de septiembre, Joan Garcia fue intervenido quirúrgicamente de una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. El tiempo de baja estimado por el FC Barcelona fue de entre cuatro y seis semanas, en función de su evolución.

Con la baja del portero catalán, a la que también se le sumó anteriormente la de Marc-André ter Stegen a raíz de sus problemas lumbares, el guardameta que está cubriendo la portería blaugrana temporalmente es Wojciech Szczesny. Sin embargo, Joan Garcia recuperaría la titularidad cuando reciba el alta médica.

Las seis semanas de baja las cumplirá este sábado 8 de noviembre, aunque desde el 'staff' de Hansi Flick no se quiere correr ningún tipo de riesgo con el regreso de exportero del Espanyol bajo palos. Preguntado por su reaparición en la rueda de prensa posterior al partido contra el Elche, el técnico alemán respondió lo siguiente.

El tercer parón de selecciones

“Esperamos que Joan García regrese al equipo en el primer partido tras el parón internacional, pero no creo que esté disponible el miércoles. Aun así, está progresando muy bien y su rendimiento es realmente excelente", dijo.

Así pues, a pesar de que Joan ya está realizando trabajo individual en el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, está totalmente descartado para el partido de este miércoles en la Champions League contra el Brujas. Es cierto que podría entrar en la convocatoria para viajar a Vigo el fin de semana para jugar contra el Celta, pero Flick fue claro con sus palabras y su regreso apunta tras el parón de selecciones.

Tras la jornada liguera en tierras gallegas, llegará el turno de la tercera ventana de partidos internacionales de la temporada. Los blaugranas volverán a disputar un partido el próximo sábado 22 de noviembre contra el Athletic Club (16:15 horas), con un escenario todavía por confirmar: podría ser el regreso al Spotify Camp Nou o, por el contrario, mantener el exilio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.