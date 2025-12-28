FC BARCELONA
Flick, una máquina ofensiva con un leve talón de Aquiles
El técnico germano acumula desde que aterrizó en el Barça casi un 75% de victorias globales
La llegada de Hansi Flick al banquillo del Barça supuso una pequeña revolución en varias facetas del día a día y del engranaje de la primera plantilla del Barça. Con el máximo respeto a la filosofía 'ancestral' del Barça, a ese 'ADN Masia', el de Heidelberg quiso introducir matices personales para hacer un equipo más competitivo y capaz de tutear a cualquier conjunto en Europa después de una etapa de recesión y en la que se había deambulado por el viejo continente.
El técnico teutón empezó con algunas dificultades. Lidió con una plantilla en sus inicios repleta de chavales, de juveniles y de futbolistas del filial. Apenas pudo contar con todas las piezas hasta bien entrado el curso oficial por la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos. Pero pese a todas esas dificultades Hansi se atrevió a implantar una línea alta y una presión agresiva a campo contrario. Un riesgo altísimo y una coordinación que debía ser perfecta para que todo llegara a buen puerto.
ENGANCHANDO AL BARCELONISMO
Y enganchó con el culé de primeras y de forma maravillosa. Aun jugando en Montjuïc, lejos del talismán del Spotify Camp Nou, Hansi logró atraer al barcelonismo, que llenó el Estadi Olímpic como nunca y empujó a los suyos para abanderar un cambio de paradigma. Flick convirtió al Barça en una máquina competitiva capaz de responder a los golpes, a remontar cualquier situación y a marcar goles como si no hubiera mañana.
El germano logró hacer mejores a todas y cada una de sus piezas. Eric, Gerard Martín, Ferran Torres, Raphinha, Koundé, Frenkie, Casadó. El 'upgrade' de todos los futbolistas fue manifiesto y clave para lograr tres títulos en su primer curso. Y unos números brutales. Esta 2025/26 comenzó algo más torcida, pero la recta final de año los chicos de Flick volvieron a coger velocidad de crucero.
NÚMEROS GLOBALES
Vamos a repasar todas las cifras del técnico de Heidelberg al frente de la nave barcelonista. La primera campaña de Flick terminó con 60 partidos jugados, 44 victorias, siete empates y nueve derrotas, 174 goles a favor (2,9 por partido) y 72 en contra (1,2 por encuentro). En lo que va de curso 2025/26 el balance es de 25 partidos, 19 victorias, dos empates y cuatro derrotas, con 67 goles a favor (2,68 por partido) y 31 en contra (1,24).
En total, en los 85 encuentros oficiales de Hansi con el Barça el balance es de 63 victorias (74,1%), nueve empates (10,6%) y 13 derrotas (15,3%). En el balance hay que tener en cuenta que ha bajado esa ratio de goles marcados de 2,9 a 2,68 por encuentro y los tantos encajados se han mantenido.
LA DIFERENCIA ENTRE CHAMPIONS Y LIGA
Y si nos vamos a analizar Liga y Champions, ahí sí que vemos un salto importante, un poco el talón de Aquiles de Flick en todo este tiempo. Y es que el porcentaje de victorias en Liga (43 victorias de 56 partidos, 76,8%) se desploma hasta el 60% en Champions (12 victorias en 20 partidos). El porcentaje de derrotas, lógicamente, es más alto en la Liga de Campeones con un 25% (cinco en 20 partidos). En Liga, este baja hasta el 14,3% (ocho de 56).
