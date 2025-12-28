Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Flick, una máquina ofensiva con un leve talón de Aquiles

El técnico germano acumula desde que aterrizó en el Barça casi un 75% de victorias globales

Flick, en titulares: "Laporta es la razón por la que estoy aquí"

Flick en rueda de prensa / Perform

Sergi Capdevila

La llegada de Hansi Flick al banquillo del Barça supuso una pequeña revolución en varias facetas del día a día y del engranaje de la primera plantilla del Barça. Con el máximo respeto a la filosofía 'ancestral' del Barça, a ese 'ADN Masia', el de Heidelberg quiso introducir matices personales para hacer un equipo más competitivo y capaz de tutear a cualquier conjunto en Europa después de una etapa de recesión y en la que se había deambulado por el viejo continente.

El técnico teutón empezó con algunas dificultades. Lidió con una plantilla en sus inicios repleta de chavales, de juveniles y de futbolistas del filial. Apenas pudo contar con todas las piezas hasta bien entrado el curso oficial por la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos. Pero pese a todas esas dificultades Hansi se atrevió a implantar una línea alta y una presión agresiva a campo contrario. Un riesgo altísimo y una coordinación que debía ser perfecta para que todo llegara a buen puerto.

ENGANCHANDO AL BARCELONISMO

Y enganchó con el culé de primeras y de forma maravillosa. Aun jugando en Montjuïc, lejos del talismán del Spotify Camp Nou, Hansi logró atraer al barcelonismo, que llenó el Estadi Olímpic como nunca y empujó a los suyos para abanderar un cambio de paradigma. Flick convirtió al Barça en una máquina competitiva capaz de responder a los golpes, a remontar cualquier situación y a marcar goles como si no hubiera mañana.

Flick, junto a Dani Olmo en un momento de esta temporada

El germano logró hacer mejores a todas y cada una de sus piezas. Eric, Gerard Martín, Ferran Torres, Raphinha, Koundé, Frenkie, Casadó. El 'upgrade' de todos los futbolistas fue manifiesto y clave para lograr tres títulos en su primer curso. Y unos números brutales. Esta 2025/26 comenzó algo más torcida, pero la recta final de año los chicos de Flick volvieron a coger velocidad de crucero.

NÚMEROS GLOBALES

Vamos a repasar todas las cifras del técnico de Heidelberg al frente de la nave barcelonista. La primera campaña de Flick terminó con 60 partidos jugados, 44 victorias, siete empates y nueve derrotas, 174 goles a favor (2,9 por partido) y 72 en contra (1,2 por encuentro). En lo que va de curso 2025/26 el balance es de 25 partidos, 19 victorias, dos empates y cuatro derrotas, con 67 goles a favor (2,68 por partido) y 31 en contra (1,24).

Yuste, Laporta, Flick y Deco, en la presentación del técnico alemán

En total, en los 85 encuentros oficiales de Hansi con el Barça el balance es de 63 victorias (74,1%), nueve empates (10,6%) y 13 derrotas (15,3%). En el balance hay que tener en cuenta que ha bajado esa ratio de goles marcados de 2,9 a 2,68 por encuentro y los tantos encajados se han mantenido.

LA DIFERENCIA ENTRE CHAMPIONS Y LIGA

Y si nos vamos a analizar Liga y Champions, ahí sí que vemos un salto importante, un poco el talón de Aquiles de Flick en todo este tiempo. Y es que el porcentaje de victorias en Liga (43 victorias de 56 partidos, 76,8%) se desploma hasta el 60% en Champions (12 victorias en 20 partidos). El porcentaje de derrotas, lógicamente, es más alto en la Liga de Campeones con un 25% (cinco en 20 partidos). En Liga, este baja hasta el 14,3% (ocho de 56).

