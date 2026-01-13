Flick mantiene al “otro Frenkie”

Las celebraciones de la final de la Supercopa dejaron imagen curiosas. Algunas se hicieron virales, mientras que otras pasaron más desapercibidas. Entre las segundas, el momento en el que De Jong llamó a Tommy Marqués para hacerse una foto juntos con el trofeo.

Sorprendió que fuera el jugador consolidado el que lo pidiera, pero se entendió todo cuando Cubarsí, que lo estaba viendo de cerca, dijo:“¡Dos Frenkies, dos Frenkies!”, entre bromas. Y es que en el vestuario del primer equipo ha llamado la atención un parecido que va más allá de lo futbolístico ya que, además de ser mediocentros, tiene un aire físicamente que llama la atención.

El canterano de 19 años volvió a a ejercitarse ayer con el primer equipo a las órdenes de Flick en la primera sesión tras lograr la Supercopa. Una continuidad que demuestra el interés de Flick en seguir de cerca al futbolista, a pesar de que su posición parece más que cubierta con De Jong, Eric, Bernal y Casadó.

Tommy suma ya 8 convocatorias con el primer equipo (5 en Liga, una en Copa y dos en la Supercopa) pero sigue sin debutar. Durante este tiempo disputó 44 minutos con el filial ante el Ibiza el 4 de enero en el triunfo por 4-0. Una situación compleja porque el anterior encuentro tuvo la oportunidad de jugar fue, también con el Barça Atlètic, fue el 22 de noviembre ante el Terrassa (1-1) los 90 minutos.

Tommy se había convertido en una pieza básica en los planes de Belletti (estaba consolidando un doble pivote con Brian Fariñas)hasta que empezaron las lesiones en el mediocampo del primer equipo de jugadores como Gavi y Pedri.

En la sesión de este martes también estuvo un Ronald Araujo que ya tuvo minutos ante el Madrid y no es descabellado pensar que sea protagonista en la Copa mañana ante el Racing.