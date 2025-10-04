Flick: "Mi manera de reaccionar fue para proteger a Lamine"

Hansi Flick, técnico del Barça, compareció en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla. El alemán tuvo que afrontar las consecuencias de la recaída de Lamine Yamal, así como la polémica con el seleccionador, Luis de la Fuente.

Flick afirmó que en la jornada de este sábado “Lamine se ha sentido bien", pero matizó que "no se trata de esto, siempre que existieran dudas sobre su mejor nivel, no habría jugado de inicio ante el PSG. Hemos hablado y está mucho mejor de lo que estaba, pero no está bien de todo”.

El técnico no quiso ser de nuevo duro con Luis de la Fuente y recordó que “esta situación ya se produjo después del último parón de selecciones, quiero proteger a mi jugador, apoyarle y de esto se trata. Es agua pasada, para mí es cosa del pasado, no pienso negativamente sobre la situación, eso pasa en el mundo del fútbol, lo he visto desde el otro lado, no es fácil para todos, debo proteger al jugador, quizá dije algo con una fuerza fuera de lo habitual, pero hay que gestionar la situación siempre así”.

Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla / Dani Barbeito

Flick desveló su conversación con Lamine Yamal en la que "le hemos dicho cómo te podemos apoyar, todo el mundo sabe de su calidad y es responsabilidad mía darle la carga de minutos adecuada".

El míster desgranó que valorará su evolución "con balón y sin balón, al defender, a veces ocurre, si no están al cien por cien se centran en los puntos fuertes, con el balón es increíble, pero también necesitamos la otra parte, que es defender. Lamine es muy inteligente, listo, sabe cómo robar el balón y al cien por cien lo puede hacer, gestionar bien los minutos, si no puede gestionarlo, jugará menos de los 90 minutos, lo vamos a gestionar”.

Flick no quiso fijar plazos de recuperación porque “este tipo de lesiones no son fáciles, es una lesión muscular que conocemos bien y nos sabemos si estará dos, tres o cuatro semanas baja. No sé si estará para el clásico, hay que esperar y gestionar la carga de minutos, entrena con el equipo de recuperación y próximas semanas estará con ello. Paso a paso”

Sobre sus críticas a De la Fuente dijo que “no me arrepiento, quería proteger a mis jugadores, era una manera de decir stop, para mí fue el modo adecuado de reaccionar, pero es agua pasada, ahora debemos centrarnos en lo que viene. Puede ser una historia lo que diga yo o de la Fuente, pero lo que queremos es pensar en lo próximo".

El tema del cansancio de los jugadores, centrado alrededor de Lamine, centró la comparecencia y recalcó que “el cansancio forma parte de la vida de los futbolistas, juegan con las selecciones, hay que gestionarlo entre todos, también las federaciones. Es importante para cualquier jugador ir con la selección nacional, está muy bien que sea así, lo gestionamos con la carga en los entrenamientos, hacemos todo lo que es posible”.

Del Sevilla dijo que "es un rival que conocemos muy bien, juega de manera agresiva, tiene un estilo propio y una buena afición, será difícil conseguir los tres puntos”

Palo por Bernal

Por otro lado, a Hansi Flick no le hizo ni pizca de gracia la llamada de David Gordo a Marc Bernal para la selección sub-21. España juega un amistoso ante Noruega el 10 de septiembre en Guadalajara, mientras que el 14 se enfrente a Finlandia en Castellón en partido clasificatorio para el próximo Europeo del 2027.

Flick considera que el de Berga aún no está preparado para disputar muchos minutos: “La de Bernal es una situación difícil, no está del todo bien para jugar muchos minutos, creo que hoy por hoy no está para disputar muchos partidos, viene de una lesión grave".

El alemán recordó que el canterano "ha necesitado mucho tiempo para recuperarse, no está al nivel físico de antes de la lesión, para mí, la federación debería tener mucho cuidado”.