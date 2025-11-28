Flick: "Estamos todos mal anímicamente"

Flick ha comparecido ante los medios en la previa del Barça–Alavés de mañana, en una rueda de prensa marcada por las bajas de Fermín y Araujo y, como era inevitable, por la derrota en Stamford Bridge, que ha condicionado la comparecencia. El técnico alemán ha querido dejar claro que su confianza en el equipo no se ha visto alterada pese al tropiezo europeo. Explicó que no está en absoluto preocupado y que está “a muerte con mis jugadores”, ya que “es algo que no me inquieta a día de hoy y estoy plenamente con ellos. La derrota fue poco importante para mí dentro del proceso que estamos construyendo”.

Al ser preguntado por la necesidad de recuperar el nivel mostrado la temporada pasada, Flick señaló que “cuando perdemos y encajamos tres goles es muy fácil decir que no fue un buen partido, pero hay gente que no sabe lo que necesitamos para jugar con la línea tan adelantada. No se trata solo de los defensas; se trata de la delantera, del centro del campo, de que todos puedan presionar. Parece que la culpa es de la defensa, pero no es justo. Si no presionamos bien como bloque, tendremos problemas siempre”. Aun así, quiso destacar aspectos positivos de la actuación en Londres y añadió que “hicimos bien muchas cosas, aunque tenemos que mejorar. Con el regreso de jugadores como Pedri tendremos más calidad, más control y estaremos más cerca de lo que queremos ser. Ahora estamos casi todos disponibles y queremos ir mejorando tras cada partido”.

Respecto a la lucha para regersar al liderato en Liga, Flick restó importancia a cualquier cálculo a medio plazo subrayando que “sé que cada partido es difícil y nuestro objetivo mañana son los tres puntos. Todo lo demás queda a un lado, no importa ahora. Solo pensamos en ganar al Alavés”.

Tras la derrota en Stamford Bridge, el interés estaba en saber el ambiente del vestuario y cómo los jugadores habían encajado una derrota especialmente dolorosa. El técnico explicó que “estamos todos mal anímicamente. Aun así, en el entreno de hoy lo hemos hablado y veo buena dinámica, buena intensidad, y eso es justo lo que eché de menos en algunos tramos del partido contra el Chelsea. Tenemos confianza con y sin balón, pero lo tenemos que demostrar en el campo”.

La baja de Fermín, lesionado tras una entrada de Sancet, también generó preguntas. Especialmente sobre cómo pudo jugar en Stamford Bridge si ya había molestias previas. "Esto es fútbol y cosas así ocurren. A veces incluso tiene que ver con el calzado nuevo, porque cada mes utilizan botas distintas. La entrada le afectó un poco, pero no tenía problemas para jugar. Durante el partido estuvo bien; después comentó que le dolía la pantorrilla”.

Sin hablar del mercado de fichajes

Flick evitó hablar del mercado y aseguró que está centrado únicamente en competir y en superar un tramo muy exigente. El Barça afronta en menos de siete días tres duelos clave ante Alavés, Atlético de Madrid y Betis, y el técnico dejó claro que “yo solo tengo el foco en el siguiente partido. Nos quedan poco más de tres semanas para el parón, hay muchos partidos por disputar y toda mi energía está centrada en ello”. Aun así, y aunque afirma que el mercado “no le importa”, mantiene reuniones constantes con Deco para analizar las necesidades reales del equipo, que claramente pasan por la incorporación de un delantero centro, un lateral y un central zurdo.