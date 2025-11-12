Flick, 'loco' por el regreso de Pedri

La ausencia de Pedri está siendo un duro golpe para Hansi Flick. Ya cuando se lesionó tras el clásico por una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda, el técnico del FC Barcelona mostró su extrañeza y hasta su disgusto, pues pensaba que era simplemente fatiga. Y ahora, parece ser el primero que desea e incluso 'impulsa' su regreso con unas declaraciones sorprendentes teniendo en cuenta el tiempo que se había establecido de baja.

El Barça gana ante el Celta y recorta dos puntos al Real Madrid en un día perfecto para los culés / SPORT

"Pienso que Raphinha y Joan Garcia volverán en el siguiente partido", aseguró Hansi Flick tras la victoria 2-4 en Balaídos contra el Celta. Hasta aquí todo normal, pues tanto el delantero como el portero tienen previsto regresar para el partido del próximo 22 de noviembre ante el Athletic Club. Pero ojo a lo que añadió el entrenador alemán a continuación: "Quizás Pedri también, vamos a ver".

¿Esperanza o realidad?

Lo cierto es que cuando Pedri pasó la primera exploración solo lesionarse, la primera impresión fue que volvería tras el parón de selecciones, pero cuando en los servicios médicos le examinaron de una manera más completa, el tiempo de recuperación se alargó, como comentamos en SPORT, para ya bien entrado el mes de diciembre.

Podría coincidir su vuelta para el Betis-Barça del día 6 de diciembre en La Cartuja. En todo caso, el comunicado oficial de la lesión del centrocampista se limitó a comentar aquello de: "El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión".

Entre Athletic o Betis, mucha diferencia

La recuperación de Pedri va por buen camino, pero entre regresar contra el Betis o adelantarse y hacerlo tras el parón, hay mucha diferencia. En concreto, 4 partidos: el Barça-Athletic Club del 22 de noviembre, el Chelsea-Barça del 25, el Barça-Alavés del 29 y el Barça-Atlético de Madrid del 2 de diciembre.

José Luis Mendilibar repasa la calidad de miembros del FB Barcelona como Pedri o el propio Hansi Flick / Perform

Y también hay que tener en cuenta que, por mucho que las sensaciones sean muy positivas y que Hansi Flick haya dejado entrever este regreso para antes de lo previsto, en los servicios médicos del club se impone la prudencia en una temporada que ya está siendo muy complicada por las lesiones y algunas recaídas.

Sumaba 49 partidos seguidos jugando

Habrá que ver, de cualquier manera, qué sucede finalmente, pues las palabras de Hansi Flick, por mucho que puedan sorprender, no son más que el reflejo de lo importante qué es Pedri para su sistema de juego y cómo le necesita (además, ante el Athletic Club no podrá jugar De Jong por lesión), mientras que el futbolista también tiene muchas ganas de regresar a su hábitat, pues había conseguido enlazar 49 partidos consecutivos jugando entre el Barça y la selección española.