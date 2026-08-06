Flick llama a Rodri para explicarle el proyecto del Barça

Semanas intensas en los despachos del Barça. Después del viaje de Deco a Madrid, donde el director deportivo azulgrana mantuvo varias reuniones para avanzar en varios frentes del mercado con Julián Álvarez como protagonista, el club azulgrana también ha dado un paso muy importante en la operación Rodri.

Según ha podido saber SPORT, Hansi Flick ha mantenido una conversación telefónica con el centrocampista del Manchester City para trasladarle de primera mano su proyecto deportivo e intentar convencerle de que priorice la opción azulgrana. La llamada del técnico cambió por completo el panorama y refleja el interés real que existe en el Barça por el internacional español. Ese contacto, unido a la lentitud del Real Madrid a la hora de dar pasos definitivos para cerrar su incorporación, ha provocado que el escenario haya cambiado de forma considerable. A día de hoy, Rodri no descarta la posibilidad de fichar por el Barça y una operación que hace apenas unas semanas parecía muy encaminada hacia el Santiago Bernabéu está ahora completamente abierta, con todos los escenarios sobre la mesa. Mientras tanto, la versión del club pasa por evitar hacer ruido alrededor de una negociación que considera compleja.

No se van a volver locos

En el Barça ha crecido el interés por Rodri y eso no es ningún secreto. Eso sí, se ha interesado hasta cierto punto dado que considera una opción atractiva e interesante en el mercado, pero no se volverá locos por él. El centrocampista del Manchester City era hasta hace muy poco una operación muy bien posicionada para el Real Madrid, pero el conjunto azulgrana ha irrumpido con fuerza en las últimas horas hasta el punto de equilibrar el escenario.

El director deportivo azulgrana mantiene un contacto constante con el entorno del futbolista y también llamó a un alto cargo del Manchester City para hacer consultas iniciales sobre el jugador, algo que con el paso del tiempo ha ido ganando peso hasta el día de hoy, en el que el futbolista duda.

Los azulgranas lo intentan convencer

El trabajo para convencer a Rodri no ha quedado únicamente en los despachos. Futbolistas del Barça como Lamine Yamal también han aprovechado los últimos meses para hablar con él cuando han coincidido en la selección española. Tanto durante el Mundial como en las convocatorias posteriores ha habido conversaciones entre ellos, siempre en un ambiente distendido, con bromas y comentarios sobre la posibilidad de que acabara jugando en el Barça. Los jugadores azulgranas le han explicado cómo se vive dentro del vestuario y las sensaciones que tienen con el proyecto de Hansi Flick, con la intención de que valore la opción azulgrana.

En el Barça consideran que hay partido, aunque insisten en que la prioridad sigue siendo el delantero. Otra cosa es dejar pasar oportunidades de mercado como la de Rodri, vigente Balón de Oro, considerado el mejor mediocentro defensivo del mundo y con solo un año de contrato por delante tras conquistar el Mundial. Pese a la grave lesión que sufrió hace unos meses, en el club mantienen intacta su confianza en el internacional español. De hecho, la sensación es que el Barça ha conseguido reducir de forma importante la ventaja con la que partía el Real Madrid y que, a día de hoy, la carrera por Rodri está mucho más abierta de lo que parecía hace apenas unos días.

El jugador tiene la palabra

En cualquier caso, el club azulgrana quiere saber de primera mano si Rodri está realmente dispuesto a vestir de azulgrana. Los contactos entre las partes vienen de lejos y llevan tiempo hablando, pero la dirección deportiva considera que ha llegado el momento de conocer cuál es la voluntad del jugador antes de seguir dando pasos en una operación de esta magnitud.

En los despachos agradecen que Rodri haya frenado las conversaciones con el Real Madrid mientras estudia todas las opciones, aunque también tienen claro que no pueden alargar esta situación demasiado. Además, dentro de la planificación deportiva siguen manteniendo que la prioridad número uno es reforzar la delantera. Rodri es un perfil que gusta y que encajaría a la perfección en el proyecto de Flick, pero el Barça quiere tener clara la decisión del futbolista antes de decidir hasta dónde puede llegar económicamente.

La dificultad de la operación sigue siendo máxima, pero en en los despachos entienden que han ganado mucho terreno en muy poco tiempo. La irrupción del Barça en la carrera por Rodri ha cambiado el panorama y una operación que parecía claramente encaminada hacia el Real Madrid vuelve a estar completamente abierta.