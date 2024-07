Flick llama a los primos (cadetes) Toni y Guille Fernández

El FC Barcelona 2024/25 ha echado oficialmente a rodar este miércoles y lo ha hecho, como habíamos comentado en SPORT, con un alud de canteranos, de futboliostas que el curso pasado estuvieron en el Barça Atlètic e incluso en el cadete y el juvenil azulgrana. La Masia, el bien más preciado del club, siendo muy protagonista en el primer día de la era Hansi Flick.

Apenas puede contar con los efectivos que formaron parte del roster del primer equipo el curso pasado, ya sea porque han disputado (o lo están haciendo) Copa América y Eurocopa, por lesión (Gavi, Pedri, Araujo...) o porque han causado baja o están pendientes de resolver su futuro debido a ese problema todavía vigente de 'fair play' (caso de Sergi Roberto).

SOLO CINCO DEL PRIMER EQUIPO

Además de Oriol Romeu, Iñigo Martínez, Iñaki Peña, Balde (todavía no al 100%) y Vitor Roque son los integrantes de la primera plantilla presentes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. De Jong, aún renqueante del tobillo, también ha acudido al inicio de entrenamientos. No han faltado los que vuelven de cesión: Julián Araujo, Alex Valle, Ansu Fati, Pablo Torre y Clément Lenglet. Este último se ha parado a firmar autógrafos (el único) en la puerta. Sabe perfectamente que no cuenta, pero no tiene ninguna prisa para sellar su futuro.

TONI FIRMARÁ EN BREVE SU RENOVACIÓN

Se esperaba, como comentábamos, una presencia masiva de jóvenes. Pero la sorpresa ha sido ver a los primos Toni y Guille Fernández. Dos de los grandes talentos de la pedrera azulgrana y que apenas han terminado su etapa cadete. De hecho, Toni tiene aún 15 años. Ya informamos en SPORT recientemente que se ha sellado un acuerdo total por su renovación.

A Guille ya le hemos visto incluso algunas incursiones en el Barça Atlètic. Pese a ser juvenil de primer año, por su lado, Toni se espera que sea una pieza clave del Juvenil A que dirigirá Juliano Belletti. El tiempo determinará si sigue alternando su posición en el campo como falso 9 o interior o su rendimiento le lleva incluso a consolidarse como un extremo zurdo que parte desde la derecha.

ENORME LISTA

Su primo Guille es un interior con llegada y gran visión de juego y trabajo. Flick podrá pulirlos estos días y veremos si el 22 pasan a la pretemporada del Barça Atlètic o incluso alguno viaja a la gira por Estados Unidos. En total, los canteranos que ha llamado Flick son: Noah Darvich, Marc Casadó, Ángel Alarcón, Unai Hernández, Marc Bernal, Gerard Martín, Ander Astralaga, Diego Kochen, Héctor Fort, Andrés Cuenca, Sergi Domínguez, Toni Fernández, Guille Fernández y Mika Faye.