Flick llama a Iker Rodríguez, el portero señalado de La Masia

La portería del Barça empieza a mirar al futuro. Mientras la salida de Marc-André ter Stegen al Ajax encara su recta final y podría resolverse en los próximos días, Hansi Flick ya empieza a mover ficha de cara al inicio de la pretemporada. El técnico alemán contará este lunes con una cara nueva bajo palos. Según ha podido saber SPORT, Iker Rodríguez ha sido llamado para entrenar mañana a las órdenes de Flick y cubrir la baja del guardameta alemán.

El portero, nacido en 2008, es uno de los porteros con mayor proyección de La Masia. En el club existe una enorme confianza en su crecimiento y consideran que reúne muchas de las condiciones necesarias para aspirar, algún día, al primer equipo. Alto, ágil, con mucha personalidad y un gran juego de pies, es un perfil que encaja perfectamente en la idea de fútbol que busca desarrollar el Barça.

Confianza total en él

Formado desde pequeño en la cantera azulgrana tras llegar procedente del Can Rull de Sabadell, Iker ha ido quemando etapas a gran velocidad. La pasada temporada no fue sencilla para él. Una lesión en el hombro le obligó a pasar por el quirófano durante el verano y retrasó su regreso hasta el mes de enero. Sin embargo, una vez recuperado volvió a ofrecer un gran nivel tanto con el Juvenil A como en la Youth League, confirmando las excelentes sensaciones que había dejado antes de la lesión.

La confianza del club en su futuro es total. De hecho, el Barça ya trabaja desde hace tiempo en su renovación y la idea pasa por seguir cuidando su progresión. Aunque esta temporada tendrá ficha del Barça Atlètic de Juliano Belletti, en los despachos le consideran una apuesta estratégica para los próximos años.

Podría ser el tercer portero este año

Su presencia con el primer equipo también responde a la situación actual de la portería. En el entrenamiento de este domingo únicamente estuvieron Wojciech Szczęsny y Aarón Yaakobishvili, cuyo futuro apunta nuevamente a una cesión para seguir acumulando minutos. Joan García, llamado a convertirse en el portero titular del Barça, todavía se encuentra disputando el Mundial y se incorporará una vez finalice su participación.

En este escenario, Flick ha decidido que sea Iker Rodríguez quien complete el trabajo diario de los porteros durante estos primeros días de pretemporada y quién sabe si durante toda la temporada. Un paso importante para un guardameta que sigue creciendo a gran velocidad y que ya empieza a llamar a la puerta del primer equipo. Con Ter Stegen muy cerca de poner punto final a su etapa como azulgrana, el club empieza a preparar el futuro también desde la cantera.