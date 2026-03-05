Flick llama a Álvaro Cortés para suplir las bajas

Las lesiones de Koundé y Balde han trastocado los planes de Hansi Flick. El técnico alemán ha perdido a sus dos laterales titulares. Y a esa baja hay que añadir la de un Christensen al que dificilmente veamos ya este curso. Tres zagueros fuera de combate. Pero la verdad es que hay talento de sobras en La Masia y es el momento de apostar y no titubear.

El Barça viene de caer eliminado en Copa del Rey ante el Atlético, aunque con la cabeza bien alta y con la comunión con la grada, con el Spotify Camp Nou, intacta. Mejor que nunca. Con el paso a la fase 1C y la apertura del Gol Nord se espera que el coliseo barcelonista sea una olla a presión para todo lo que está por venir (que no es poco) en estos tres meses de competición que quedan.

Álvaro Cortés irrumpe en el primer equipo

El entrenador de Heidelberg ha llamado para el entrenamiento de este jueves a Álvaro Cortés. El aragonés es un seguro de vida y el capitán del Barça Atlètic. Se trata de un central zurdo de gran envergadura y con gran capacidad de anticiparse. Pierde muy pocos duelos y tiene una gran capacidad de dominio del espacio defensivo. Ventaja de ser zurdo.

Con 15 años, siendo todavía cadete, fue ascendido en Zaragoza al Juvenil A de División de Honor. Al término de esa temporada fichó por el Barça, que se movió rápido y lo firmó libre en 2021 (terminaba contrato y no renovó con el conjunto maño).

Álvaro Cortés celebra su gol ante el Andratx / Gorka Urresola

Álvaro llegó en etapa cadete al Barça, que lo fichó del Real Zaragoza. Caso curioso porque la temporada 2022/23 estuvo cedido en la Damm. Òscar López y su staff consideraron que tendría más minutos y sería bueno que se foguease en División de Honor en el equipo cervecero, conocido por su buen trato a la cantera y por haber dado grandes talentos.

Debutó con el filial en la 2023/24 y en la 2024/25 jugó ya 30 partidos con el Barça Atlètic.

Apuesta de club

En su primer año en etapa sénior, Cortés tenía ofertas el verano pasado para salir cedido. Pero ante la baja de Iñigo Martínez el Barça prefirió que siguiera. Es un perfil muy valorado en las entrañas de la entidad azulgrana y, de hecho, podría proximamente ampliar su vinculación con el club, que termina en 2027.

Flick tiene como defensas sanos de la primera plantilla a Araujo, Eric, Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo. Este miércoles entrenaron a sus órdenes Xavi Espart y Pacífico. Y Álvaro lo hará, previsiblemente, los próximos días. Y tiene números de viajar a San Mamés. Gran oportunidad para él sin duda.