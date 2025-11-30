Flick, al límite: espera una reacción, pero ve que este Barça ahora no da para ganarlo todo

La imagen de Hansi Flick abatido tras el partido en el banquillo y animado por el capitán Raphinha dio la vuelta al mundo y preocupó al entorno blaugrana. El técnico alemán, tras unos días de mucha tensión, no quedó nada convencido de la versión que dio su equipo ante el Alavés a pesar de la victoria y tiene claro que este Barça no da para ganar títulos importantes. Espera una mejora en un difícil mes de diciembre y repetir el vuelco que dio el equipo el curso pasado a partir de enero.

La desesperación de Flick es ya un cúmulo de sensaciones y situaciones. Al alemán no le sentó nada bien la goleada ante el Chelsea y habló con sus futbolistas durante la semana para intentar un cambio de actitud ante el Alavés. Pero el Barça salió dormido y encajó un tanto en el primer minuto de partido, a parte de otras llegadas del equipo vitoriano que encresparon al técnico.

Flick tiene claro que el equipo ha bajado el rendimiento y, sobre todo, que individualmente prácticamente nadie mejora con respecto al año pasado. Las excepciones serían Eric Garcia o Gerard Martín, pero en general hay un bajón físico y futbolístico alarmante. Es evidente que las lesiones, sobre todo las musculares, de algunos futbolistas importantes han influido y hay futbolistas que van con piés de plomo en un año que se puede hacer muy largo.

Flick tiene clarísimo que este Barça debe recuperar la chispa y la intensidad para evitar ser un coladero atrás. La cantidad de goles encajados no son normales a estas alturas de temporada, pero no es solo problema de la defensa sino de la colocación de todo el equipo. La presión ofensiva no funciona y el cuerpo técnico se enfadó con varios jugadores ofensivos que no bajaban, algo habitual este curso, generando muchas superioridades del rival. Flick quiere más compromiso y para ello era vital recuperar a un Raphinha que da muchísima más intensidad arriba.

El entrenador alemán cree que el equipo va a ir a más cuando se superen estos problemas físicos, pero las sensaciones son distintas al curso anterior. Ahí hubo una crisis de resultados durante el mes de noviembre y principios de diciembre, pero el equipo mostraba superioridad aunque no aprovechaba las ocasiones. Ahora, Flick va a este Barça vulnerable en todas las lineas y se está sufriendo demasiado.

El técnico blaugrana cree firmemente en sus ideas y no va a variar un ápice su arriesgada estrategia con la línea defensiva avanzada. Cree que este equipo está capacitado para recuperar su mejor versión, pero necesita más frescura y, en algunos casos, una mayor intensidad y compromiso de algunos futbolistas. Viene un mes de diciembre muy duro, con salidas exigentes y sin poder permitirse fallos en Europa y esto va a ser toda una prueba de fuego.

Flick se ve con fuerza y con ánimo para seguir. Está encantado en el Barça y en Barcelona y no tiene problema alguno dentro del vestuario. Todo lo contrario. Es cuestión de que los futbolistas mejoren a nivel individual y poder reafirmar un once tipo como sucedió la temporada pasada. Ante el Atlético, Pedri y Raphinha estarán sobre el césped y todo será más reconocible.

El cuerpo técnico solo espera una reacción inmediata para que las cosas no se compliquen a nivel de resultados y se pueda hipotecar la temporada. El objetivo es ir a por todo y la Liga sí se ve posible, pero la Champions hoy en día se cree inalcanzable. Eso sí, si el Barça llega en su mejor forma al mes de marzo, todo es posible. Toca superar el bache de sensaciones para que Flick vuelva a sonreír.