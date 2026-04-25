Flick: "¿La Liga? No hemos celebrado nada, quedan cinco partidos"

Increíblemente satisfecho por la gran victoria del FC Barcelona contra el Getafe, que deja la Liga a punto de caramelo, Hansi Flick aseguró que sus futbolistas no celebraron el título en el vestuario del Coliseum y se dedicó a remarcar la importancia de ir paso a paso y afrontar cada jornada restante de la competición doméstica con la actitud mostrada para asaltar un estadio que se resistía desde 2019.

"No, no hemos celebrado nada. Antes del partido he dicho a mis jugadores que debíamos estar muy centrados y estoy muy contento con el partido que hemos hecho. No es fácil defender como lo hemos hecho y estar centrados en todo momento, pero hoy lo hemos hecho casi perfecto. Al final de la temporada, cuando llegue el momento, celebraremos si ganamos el título", declaró Flick en rueda de prensa.

El míster alemán remarcó que "nos quedan cinco partidos todavía", expresó la importancia de "prepararnos bien para el próximo encuentro" y dar continuidad "al gran ambiente en la plantilla" y no quiso entrar en polémicas al ser preguntado por el mal estado del césped getafense. "Hemos ganado 0-2. No podemos cambiar los otros factores", respondió, centrado en festejar el "gran momento" que está viviendo "el equipo, el club y los aficionados".

"El gol será importante para Rashford"

Sobre Roony Bardghji y Marcus Rashford, los encargados de jugar en el extremo derecho en el Coliseum en el primer compromiso sin Lamine Yamal, Flick elogió más al británico que al sueco: "Hemos estado bien en el primer tiempo y Roony ha formado parte del buen juego colectivo. Marcus ha aprovechado los espacios. Estoy contento por su gol. Será importante por él y para nosotros".

Una de las imágenes del partido la protagonizó Pedri. El centrocampista canario completó una exhibición y fue ovacionado por parte de los aficionados azulones. "Creo que esto demuestra un excelente espíritu deportivo de los seguidores presentes. Y refleja el estilo de juego de Pedri, así como su personalidad, mentalidad y calidad. Ha hecho un gran partido y me ha encantado que le hayan mostrado respeto", sentenció el entrenador del Barça.