Flick-Lewandowski: un cambio que forma parte de un plan

Pasó inadvertido para muchos, pero el hecho de que Hansi Flick sustituyera a Robert Lewandowski frente al Valladolid tiene una historia detrás. El curso pasado, raramente el polaco se marchaba del campo 20 minutos antes del pitido final. Ahora, es por todos sabido el 'feeling' que existe entre técnico y entrenador, sobre todo después de alcanzar la gloria en el Bayern. Sin embargo, eso no debe confundirse con imaginar, de forma equívoca, que Robert lo jugará todo con el nuevo entrenador.

Como era de esperar, Flick y Lewandowski han hablado varias veces durante los últimos meses. Desde dentro, el polaco le pudo contar en primavera qué ambiente se respiraba en el club cuando se conoció que sería Hansi el elegido. Ya con la pretemporada en marcha, el ariete y el técnico también han intercambiado opiniones acerca de lo que se pretende dibujar este año sobre el terreno de juego.

Pese a que Xavi Hernández imaginaba un teórico once de gala sin 'Lewy' de cara a la presente campaña, cualquier rumor acerca del ex del Bayern murió cuando se anunció que Flick sería el entrenador. Se asumió que Robert ganaría todavía más galones. La confianza de Hansi en él era, es, máxima. Paralelamente, el delantero catapultó su optimismo ante la 'obsesión' del club para mejorar los niveles físicos de la plantilla, uno de los requerimientos del experimentado jugador.

En la gira de Estados Unidos, Lewandowski aseguró que se ve preparado para marcar más goles que el año pasado. En cuatro partidos ya lleva cuatro. Todo va viento en popa. A 'Lewy' se le ve feliz sobre el campo y, naturalmente, su protagonismo con Flick será máximo. Sin embargo, la buena relación que existe entre ellos también ha permitido fijar un plan: la prioridad es que Robert esté fresco, por lo que siempre que pueda le quitará minutos de encima para que descanse.

Lewandowski celebra junto a Lamine y Olmo su gol al Valladolid / LAP

Hansi quiere dosificar la gasolina del polaco

Flick conoce bien la ambición de Lewandowski y sabe que necesita ver portería para retirarse feliz a vestuarios. Frente al Valladolid, el técnico le sustituyó faltando 20 minutos. No será la última vez. Hansi le ha trasladado que le quiere con la chispa que le convierte en diferencial en el área, por lo que poco a poco irá encontrado momentos para restarle carga. Por más que se cuide al máximo, 'Lewy' tieen 36 años y eso debe tenerse en cuenta.

La hoja de ruta no es que Flick quite a Lewandowski al descanso si hay partidos en los que el Barça gana 3-0 al descanso. El técnico sabe que su goleador busca hincar el diente en cada partido. Pero entre eso y repetir cada tres días 90,90 y 90, hay un punto medio. Hansi y 'Lewy' entienden que lo primordial es pensar en el largo plazo para cuando lleguen los partidos decisivos del curso. Una década atrás, quiza el ariete no lo habría visto tan claro. Ahora lo asume porque sabe que es lo mejor para él y para el equipo.