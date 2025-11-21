Flick: "La lesión de Lamine tiene altibajos, pero creo que podrá jugar"

Lamine Yamal volvió a ser uno de los nombres propios de la rueda de prensa de Hansi Flick en la previa del partido ante el Athletic. El técnico alemán fue cuestionado en varias ocasiones por el '10' culé, incluyendo preguntas sobre el estado físico del futbolista.

"Creo que podrá jugar, ha entrenado muy bien estas semanas y estoy muy satisfecho. Lógicamente, la lesión no está resuelta. Tiene altos y bajos, pero de momento se está controlando bien desde los servicios médicos", explicó sobre el extremo, remarcando en varias ocasiones el trabajo que está realizando con su lesión.

Otra de las grandes cuestiones al respecto de Lamine fue su ausencia en los últimos partidos con la selección española, después de causar baja a última hora y el revuelo que se generó.

"No, Lamine es un jugador nuestro. Tenemos cuidado con él y también la selección, eso es bueno. Para él, creo que fue la mejor decisión no jugar esos dos partidos. Está trabajando fuerte, con disciplina, para superar está lesión. Eso es un gran paso adelante. Gestionar todo esto y lo está haciendo muy bien", sentenció Flick.

"Ahora estamos centrados en las próximas 4 semanas. Tenemos 9 partidos. Podemos ganar o perder muchos puntos, así que nos queremos centrar en esto. No quiero pensar en otras cosas, no quiero pensar en todo ese ruido a nuestro alrededor. Estoy muy contento de cómo estamos entrenando y eso es en lo que me centro", añadió el alemán, que evitó entrar en polémicas sobre el asunto.

A pesar de la pubalgia, Lamine Yamal ha sido capaz de tener un gran rendimiento en sus últimos partidos con el Barça. Sin ir más lejos, durante el mes de noviembre ha disputado tres encuentros (Elche, Brujas y Celta) y ha conseguido marcar en todos ellos.